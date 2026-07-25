Молния ударила в китайскую ракету-носитель «Чанчжэн-3B» на 35-й секунде полета во время запуска с космодрома Сичан. Старт состоялся 23 июля в 15:00 по московскому времени в условиях дождя, низкой облачности и грозы.

Разряд попал в головной обтекатель на высоте нескольких километров и прошел через конструкцию ракеты и струи работающих двигателей. Несмотря на удар молнии, носитель успешно доставил спутник-ретранслятор «Тяньлянь-2» на переходную к геостационарной орбиту.

Спутники семейства «Тяньлянь» используются для передачи данных с космических кораблей, орбитальных станций и ракет во время запусков. С 2008 года Китай вывел на орбиту 11 таких аппаратов. Нынешний старт стал 658-м орбитальным запуском ракет семейства «Чанчжэн» и 117-м для модификации «Чанчжэн-3B».

Подобные случаи происходили и ранее. В 1969 году молния дважды ударила в ракету Saturn V во время миссии Apollo 12, а в 2019 году – в российскую «Союз-2.1б». В обоих случаях полеты продолжились успешно.