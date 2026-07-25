Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», переменная облачность, кратковременные дожди и до +26 °C ожидаются 26 июля в Ленинградской области. Осадки наиболее вероятны на западе региона.

Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 °C, у водоемов – до +18 °C. Днем воздух прогреется до +21...+26 °C.

Южный ветер ночью будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, днем усилится до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.