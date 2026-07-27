В девятый раз межрегиональный состоялся физкультурно-образовательный фестиваль программы ДРОЗД («Детям России – образование, здоровье и духовность»). В этом году он был посвящен объявленному Президентом Году единства народов России и прошел под девизом «Территория дружбы и единства». Он собрал в оздоровительном лагере под Истрой в Подмосковье более 100 ребят, в том числе для ДРОЗДов из волховского отделения Ассоциации.

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Апатит»

Помимо воспитанников из Волхова (Ленинградская область), фестиваль объединил на три недели ребят из Череповца (Вологодская область), Балакова (Саратовская область), Апатитов и Кировска (Мурманская область). Воспитанники ДРОЗДа, ключевого социального проекта компании ФосАгро, достигшие особых успехов в спорте и учёбе, на три недели были погружены в круговорот встреч, общения и культурно-развлекательных мероприятий.

Для участников была организована масштабная программа, сочетавшая в себе мероприятия спортивной, образовательной, профориентационной, развлекательной и патриотической направленностей. Организаторы постарались гармонично объединить мастер-классы и творческие активности, запланировали большое число встреч с известными спортсменами, актерами и шоуменами.

Так, в программе Фестиваля, ребят ждали:

уже традиционный Урок мужества, который провел заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Фёдоров, генерал-полковник милиции, почетный сотрудник МВД России и ветеран боевых действий, на котором Валерий Иванович рассказал ребятам о Великой Отечественной войне и подвигах ее юных героев

встречи с российским космонавтом-испытателем Алексеем Зубрицким, Олимпийским чемпионом, гимнастом Никитой Нагорным, бывшим вратарем сборной России по футболу Русланом Нигматулиным, Олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым, а также совместная тренировка с легендарным лыжником, Олимпийским чемпионом Александром Легковым

экскурсия по Москве, посещение Красной площади и поход на легендарный спектакль «Два капитана»

участие в творческих мастер-классах от актеров Российского института театрального искусства ГИТИС, актера Влада Канопки, ведущего утреннего шоу «Бригада У» на радиостанции «Европа Плюс» ВЭЛа.

Воспитанница АНО «ДРОЗД-Волхов» Василиса Кетова поделилась впечатлениями:

«В лагере мне больше всего понравились творческие мастер-классы. Особенно запомнилось занятие «Семь бусин»: мы плели фигурки из бисера, и я сделала много украшений. Одну синюю лягушку я подарила гимнасту Никите Нагорному прямо во время его визита – ему очень понравился мой подарок! Было здорово получить советы от спортсменов, которые приезжали к нам в гости».

Ещё одна воспитанница волховского отделения ДРОЗДа Анастасия Говоркова рассказала:

«За три недели мы очень сдружились с ребятами-гимнастами. Мне больше всего запомнилась наша смена поварят, когда мы сами готовили на кухне. А ещё – наши игры в водный мяч в бассейне. Спасибо лагерю и ДРОЗДу за это классное лето!».

Особое место заняла встреча с легендарным российским путешественником Федором Конюховым. Он рассказал юным ДРОЗДам, что все последние его рекорды (например, в 2023 году зафиксировал мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на уникальном тепловом воздушном шаре «ФосАгро - ДРОЗД») установлены для того, чтобы показать молодёжи, как важно мечтать и достигать целей, не бояться препятствий и идти к мечте.

«Ведь вы, молодое поколение - будущее нашей страны. Я дорожу нашей дружбой и всегда рад нашим новым встречам. Мечтайте, достигайте, свершайте! Растите целеустремленными, честными, сильными и смелыми - настоящими гражданами и патриотами нашей великой Родины», – обратился к участникам Фестиваля Федор Конюхов.

Завершился ежегодный Фестиваль программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» церемонией награждения победителей спортивных соревнований, которую провел популярный телеведущий, профессиональный регбист Василий Артемьев и гала-концертом, с участием белорусского и российского певца Лирика.

Напомним, программа ДРОЗД – ключевой социальный проект компании ФосАгро. Он направлен на гармоничное развитие подрастающего поколения и сочетает в себе спортивное, духовное, интеллектуальное развитие и патриотическое воспитание. В 2024 году социальный проект компании «ФосАгро» ДРОЗД был признан лучшим в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России. За почти 25 лет выпускниками программы ДРОЗД стали более 100 тысяч юношей и девушек. Инвестиции компании в проект превысили 2,5 млрд рублей.