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Новости Социум

Лето с пользой. Как волховские химики организуют детский отдых?

Наступила долгожданная пора школьных каникул. Но вместе с радостью свободы от учебного распорядка лето приносит родительские тревоги: чем занять ребёнка, чтобы он не проводил все дни с телефоном в руках или слоняясь по улицам?

Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») рассказал редакции о том, что компания предлагает старшеклассникам – детям сотрудников – целый спектр сезонных возможностей, от первого заработка до погружения в большую науку.

Трудовой десант: первая зарплата и проверка характера

Подростки получают возможность сделать первые шаги во взрослую жизнь через программу временного трудоустройства. Это не просто способ заработать карманные деньги, а важная мера социальной поддержки семей сотрудников, и вклад в благоустройство родного города.

Лето с пользой. Как волховские химики организуют детский отдых? - Наступила долгожданная пора школьных каникул. Но вместе с радостью свободы от учебного распорядка ле

Фото здесь и далее: пресс-служба ВФ АО «Апатит»

Первая зарплата, дворовые спортивные баталии, и опыты в синтезе химических веществ – звучит как фантастика? А для волховских ребят – это обычное лето. ФосАгро каждое лето превращает их каникулы в сезон открытий, достижений и полезного труда. Так, в этом году 35 старшеклассников будут работать в трудовом лагере от предприятия на базе своих школ. Первая смена уже трудится две недели, и объём задач впечатляет: благоустройство и озеленение территории школы, внутренние работы, помощь библиотеке, оформительские задачи и многое другое.

«Мне захотелось проверить свою ответственность. В школу мы ходим каждый день, но работа — это совершенно другой уровень. Зарплату планирую потратить грамотно и обязательно посоветуюсь с отцом», – признаётся ученик «ФосАгро-школы» в Волхове Александр Побощенко, отмечая, что пришёл сюда за проверкой характера.

Активное лето

В самом разгаре юбилейный десятый сезон проекта «Активное лето», который АНО «ДРОЗД- Волхов» («Детям России – образование, здоровье и духовность» – сокр. ДРОЗД – ключевой социальный проект Группы компаний «ФосАгро») реализует с 2017 года. Школьники участвуют в серии дворовых спортивных турниров. Соревнования проходят по нескольким видам спорта, в том числе по стритболу, футболу 5×5 и шахматам.

Лето с пользой. Как волховские химики организуют детский отдых? - Наступила долгожданная пора школьных каникул. Но вместе с радостью свободы от учебного распорядка ле

В этом году проект снова получил грантовую поддержку губернатора Ленинградской области, благодаря чему турниры пройдут не только в Волхове, но и в Сясьстрое, и в Новой Ладоге. Самые сильные команды встретятся на финальном фестивале в августе, где определятся абсолютные чемпионы лета!

«В первый же день собралось более 120 участников! Такие соревнования дают отличную возможность для новичков попробовать себя в разных видах спорта», – отметил рекордный старт куратор проекта Владислав Криницын.

«Активное лето» возникло почти десять лет назад не случайно. В основе социальной стратегии компании поддержка детского и юношеского спорта, помощь в формировании духовной и культурной основы подрастающего поколения. А главный социальный проект компании – программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» - ДРОЗД. Сегодня в секциях его регионального отделения занимается 1311 детей – это каждый 4-й школьник Волхова!

Химическая школа 

В этом году сразу восемь талантливых ребят из волховской «ФосАгро-школы» окунулись в большую науку в легендарном Технопарке Физтех-лицея имени Капицы. Попасть туда можно только через жёсткий конкурс и победу в олимпиаде. А преподаватели – это студенты топовых вузов (МГУ, МФТИ, РХТУ), которые объясняют ребятам сложное на пальцах и в «мемах», находясь со слушателями программы на одной волне. 

Лето с пользой. Как волховские химики организуют детский отдых? - Наступила долгожданная пора школьных каникул. Но вместе с радостью свободы от учебного распорядка ле

«Здесь всё серьёзно и современно. Биохимтех — настоящий островок передовой науки. А программа без «воды» — вообще супер! С утра — лекции от действующих учёных, после обеда — 4–6 часов практики. Мы проводили реакции, которые в обычной школе даже не показывают (ред. - работа с кислотами, синтез веществ). Нас учили как студентов младших курсов химфака», – поделился эмоциями побывавший в лагере уже во второй раз Дмитрий Ахмадеев. 

Оздоровительный лагерь

Совсем скоро ребята отправятся за новыми впечатлениями в оздоровительные лагеря. Первый поток стартует уже 16 июля: 12 ребят отправятся в уютный лагерь «Голубое озеро» в Цвелодубово. На следующий день, 30 счастливчиков поедут в живописный «Связист», расположенный в сосновом лесу посёлка Петровское. А в заключительной смене 20 детей откроют для себя «Жемчужину Мологи» под Череповцом.

Лето с пользой. Как волховские химики организуют детский отдых? - Наступила долгожданная пора школьных каникул. Но вместе с радостью свободы от учебного распорядка ле

 «Чтобы время препровождение ребят прошло с комфортом, родителей «снабжают» полным комплектом фирменной атрибутики: вместительные рюкзаки, бутылки для воды, дождевики, панамы, спреи от комаров, комплекты полотенец, антисептики, влажные салфетки. Всё это пригодится ребятам для спортивных игр, квестов, мастер-классов, творческих занятий и других активностей», – рассказал начальник управления по социальной политике Волховского филиала АО «Апатит» Александр Никишкин.

Пришкольные лагеря 

Ну и классика жанра, как говорится. Здесь путешествуют, открывают новое находят друзей. Всего организовано четыре смены. Для десятиклассников подготовили углублённый блок с погружением в мир агрохимического холдинга «ФосАгро».

«Мы побывали в ведущих вузах Санкт-Петербурга: Технологическом институте и Политехе, где узнали о перспективных направлениях обучения и богатой истории учебных заведений. Приключения не ограничивались Северной столицей: мы часто посещали Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина, где участвовали в викторинах и конкурсах. В самой школе уроки тоже были необычными: разбор игровых стратегий, профориентационные занятия, а также командный тренинг, который провела специалист Волховского химического предприятия. А ещё мы подружились с ребятами из других классов и очень здорово проводили время вместе», — рассказал десятиклассник «ФосАгро-школы» Алексей Смирнов.

Сделать лето волховских подростков не только веселым, но и спортивным, познавательным – задача, с которой ФосАгро успешно справляется не первый год. Будем продолжать следить за насыщенной жизнью ребят. А в августе подведем итоги – этому будет посвящён обзорный материал с финального фестиваля «Активного лета».

Теги

Волхов «ФосАгро» АО Апатит
Новости Социум

В Заксобрании Ленобласти прошло последнее заседание депутатов седьмого созыва

В Ленинградской области прошло последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва.

В Заксобрании Ленобласти прошло последнее заседание депутатов седьмого созыва - В Ленинградской области прошло последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созы
Фото: Законодательное собрание Ленинградской области

В Заксобрании Ленинградской области прошло последнее заседание седьмого созыва. Оно стало одним из самых насыщенных — в повестку дня было включено более 70 вопросов.

Основной блок работы касался 34 законотворческих инициатив, почти половина из которых была внесена губернатором Ленинградской области. Помимо утверждения исполнения бюджета за 2025 год, депутаты провели работу по корректировке региональной нормативной базы. В частности, были приняты существенные изменения в законы об административных правонарушениях, налогообложении имущества организаций, правилах бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан, а также в сфере охраны здоровья населения. 

В ходе заседания также прошло присвоение звания «Почетный гражданин Ленинградской области» двум выдающимся жителям региона. Кроме того, завершилось формирование состава Общественной палаты Ленобласти. Депутаты утвердили 15 кандидатур.

«На заседании рассмотрели большой блок вопросов - от бюджета и социальной поддержки до развития территорий и общественных инициатив. Для меня важно, чтобы каждое принятое решение было не просто формальной нормой, а рабочим инструментом, который помогает решать конкретные задачи жителей Ленинградской области. Несмотря на то, что это было последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва, при необходимости для рассмотрения безотлагательных вопросов и принятия законов депутаты готовы собраться на внеочередное заседание», — заявила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

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Теги

Законодательное собрание Ленинградской области Анна Данилюк

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