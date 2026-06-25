Наступила долгожданная пора школьных каникул. Но вместе с радостью свободы от учебного распорядка лето приносит родительские тревоги: чем занять ребёнка, чтобы он не проводил все дни с телефоном в руках или слоняясь по улицам?

Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») рассказал редакции о том, что компания предлагает старшеклассникам – детям сотрудников – целый спектр сезонных возможностей, от первого заработка до погружения в большую науку.

Трудовой десант: первая зарплата и проверка характера

Подростки получают возможность сделать первые шаги во взрослую жизнь через программу временного трудоустройства. Это не просто способ заработать карманные деньги, а важная мера социальной поддержки семей сотрудников, и вклад в благоустройство родного города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ВФ АО «Апатит»

Первая зарплата, дворовые спортивные баталии, и опыты в синтезе химических веществ – звучит как фантастика? А для волховских ребят – это обычное лето. ФосАгро каждое лето превращает их каникулы в сезон открытий, достижений и полезного труда. Так, в этом году 35 старшеклассников будут работать в трудовом лагере от предприятия на базе своих школ. Первая смена уже трудится две недели, и объём задач впечатляет: благоустройство и озеленение территории школы, внутренние работы, помощь библиотеке, оформительские задачи и многое другое.

«Мне захотелось проверить свою ответственность. В школу мы ходим каждый день, но работа — это совершенно другой уровень. Зарплату планирую потратить грамотно и обязательно посоветуюсь с отцом», – признаётся ученик «ФосАгро-школы» в Волхове Александр Побощенко, отмечая, что пришёл сюда за проверкой характера.

Активное лето

В самом разгаре юбилейный десятый сезон проекта «Активное лето», который АНО «ДРОЗД- Волхов» («Детям России – образование, здоровье и духовность» – сокр. ДРОЗД – ключевой социальный проект Группы компаний «ФосАгро») реализует с 2017 года. Школьники участвуют в серии дворовых спортивных турниров. Соревнования проходят по нескольким видам спорта, в том числе по стритболу, футболу 5×5 и шахматам.

В этом году проект снова получил грантовую поддержку губернатора Ленинградской области, благодаря чему турниры пройдут не только в Волхове, но и в Сясьстрое, и в Новой Ладоге. Самые сильные команды встретятся на финальном фестивале в августе, где определятся абсолютные чемпионы лета!

«В первый же день собралось более 120 участников! Такие соревнования дают отличную возможность для новичков попробовать себя в разных видах спорта», – отметил рекордный старт куратор проекта Владислав Криницын.

«Активное лето» возникло почти десять лет назад не случайно. В основе социальной стратегии компании поддержка детского и юношеского спорта, помощь в формировании духовной и культурной основы подрастающего поколения. А главный социальный проект компании – программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» - ДРОЗД. Сегодня в секциях его регионального отделения занимается 1311 детей – это каждый 4-й школьник Волхова!

Химическая школа

В этом году сразу восемь талантливых ребят из волховской «ФосАгро-школы» окунулись в большую науку в легендарном Технопарке Физтех-лицея имени Капицы. Попасть туда можно только через жёсткий конкурс и победу в олимпиаде. А преподаватели – это студенты топовых вузов (МГУ, МФТИ, РХТУ), которые объясняют ребятам сложное на пальцах и в «мемах», находясь со слушателями программы на одной волне.

«Здесь всё серьёзно и современно. Биохимтех — настоящий островок передовой науки. А программа без «воды» — вообще супер! С утра — лекции от действующих учёных, после обеда — 4–6 часов практики. Мы проводили реакции, которые в обычной школе даже не показывают (ред. - работа с кислотами, синтез веществ). Нас учили как студентов младших курсов химфака», – поделился эмоциями побывавший в лагере уже во второй раз Дмитрий Ахмадеев.

Оздоровительный лагерь

Совсем скоро ребята отправятся за новыми впечатлениями в оздоровительные лагеря. Первый поток стартует уже 16 июля: 12 ребят отправятся в уютный лагерь «Голубое озеро» в Цвелодубово. На следующий день, 30 счастливчиков поедут в живописный «Связист», расположенный в сосновом лесу посёлка Петровское. А в заключительной смене 20 детей откроют для себя «Жемчужину Мологи» под Череповцом.

«Чтобы время препровождение ребят прошло с комфортом, родителей «снабжают» полным комплектом фирменной атрибутики: вместительные рюкзаки, бутылки для воды, дождевики, панамы, спреи от комаров, комплекты полотенец, антисептики, влажные салфетки. Всё это пригодится ребятам для спортивных игр, квестов, мастер-классов, творческих занятий и других активностей», – рассказал начальник управления по социальной политике Волховского филиала АО «Апатит» Александр Никишкин.

Пришкольные лагеря

Ну и классика жанра, как говорится. Здесь путешествуют, открывают новое находят друзей. Всего организовано четыре смены. Для десятиклассников подготовили углублённый блок с погружением в мир агрохимического холдинга «ФосАгро».

«Мы побывали в ведущих вузах Санкт-Петербурга: Технологическом институте и Политехе, где узнали о перспективных направлениях обучения и богатой истории учебных заведений. Приключения не ограничивались Северной столицей: мы часто посещали Культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина, где участвовали в викторинах и конкурсах. В самой школе уроки тоже были необычными: разбор игровых стратегий, профориентационные занятия, а также командный тренинг, который провела специалист Волховского химического предприятия. А ещё мы подружились с ребятами из других классов и очень здорово проводили время вместе», — рассказал десятиклассник «ФосАгро-школы» Алексей Смирнов.

Сделать лето волховских подростков не только веселым, но и спортивным, познавательным – задача, с которой ФосАгро успешно справляется не первый год. Будем продолжать следить за насыщенной жизнью ребят. А в августе подведем итоги – этому будет посвящён обзорный материал с финального фестиваля «Активного лета».