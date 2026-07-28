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Новости Экономика

Названы регионы России, где живут лотерейные миллионеры

Рубли
Фото: Freepik.

Участники государственных лотерей в России выиграли 31,5 миллиарда рублей за первое полугодие 2026 года, при этом 655 человек стали миллионерами. 

Всего выигрышными стали 103,2 миллиона билетов. Из них 64% приобрели онлайн, еще 36% купили в розничных точках. Больше всего победителей с выигрышами от одного миллиона рублей оказалось в Москве – 106 человек. В Краснодарском крае миллионерами стали 36 участников, в Санкт-Петербурге – 35.

В Свердловской и Московской областях крупные выигрыши получили по 25 человек, в Новосибирской области – 22.

В десятку регионов также вошли Пермский край, Татарстан, Красноярский край, Воронежская область, Югра, Нижегородская и Ростовская области.

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23.04.2025
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Теги

Россия 2026 год Лотерея
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Названы люди, которые не по зубам телефонным мошенникам

Телефон
Фото: Freepik.

Сотрудники IT-сферы и банков распознают телефонных мошенников быстрее остальных и завершают разговор в среднем менее чем за 3 минуты. В исследовании приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Как показало исследование, быстрее всего прерывают разговор IT-специалисты – в среднем через 2 минуты 41 секунду. Банковским работникам требуется 2 минуты 58 секунд, сотрудникам правоохранительных органов и служб безопасности – 3 минуты 9 секунд.

После подозрительного звонка треть опрошенных блокируют номер, каждый четвертый рассказывает о нем родственникам или знакомым. Еще 17% проверяют банковские счета и историю операций, а 13% звонят в банк по официальному номеру. Около 10% респондентов после разговора с мошенниками не предпринимают никаких действий.

Почти половина опрошенных заявили, что за последние два года стали быстрее распознавать аферистов. Еще 27% связали это с предупреждениями банков и публикациями в СМИ, а 16% – с личным опытом или историями знакомых. Трудности с распознаванием мошеннических звонков по-прежнему испытывают 9% участников исследования.

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05.02.2021
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телефонные мошенники

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