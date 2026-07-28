Женщина погибла после ножевого ранения во время конфликта с сожителем в квартире на Голландской улице в поселке Янино-1 Всеволожского района.

По предварительным данным, мужчина и женщина распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Подозреваемый ударил сожительницу ножом в шею. Пострадавшая смогла добежать до квартиры знакомых, где скончалась. Полицию вызвали прибывшие медики.

Правоохранители по горячим следам задержали 42-летнего местного жителя и доставили его в отдел. После нападения мужчина выбросил нож на переходном балконе дома.