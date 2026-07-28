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Раненая ножом в шею женщина добежала до квартиры знакомых и умерла во Всеволожском районе

Женщина погибла после ножевого ранения во время конфликта с сожителем в квартире на Голландской улице в поселке Янино-1 Всеволожского района.

По предварительным данным, мужчина и женщина распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Подозреваемый ударил сожительницу ножом в шею. Пострадавшая смогла добежать до квартиры знакомых, где скончалась. Полицию вызвали прибывшие медики.

Правоохранители по горячим следам задержали 42-летнего местного жителя и доставили его в отдел. После нападения мужчина выбросил нож на переходном балконе дома.

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21.05.2022
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Всеволожский район Янино-1 Ленинградская область
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Пенсионеры, студенты и многодетные смогут получать льготы по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент, в рамках которого социальные льготы можно будет получать с помощью банковской карты «Мир». Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Фото: Freepik.

Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для получения льгот потребуется привязать карту «Мир» к учетной записи на портале «Госуслуги». После этого система автоматически определит все положенные человеку меры поддержки.

Как сообщили в правительстве, с помощью карты можно будет пользоваться льготным проездом в городском и пригородном транспорте, получать скидки в аптеках и магазинах, а также посещать учреждения культуры на льготных условиях. К системе подключат не только государственные сервисы, но и коммерческие организации.

Теги

эксперимент правительство льготы карта МИР

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