Жительницу Тосненского района приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за кражу продуктов и алкоголя на 22 тысячи рублей из магазина «Пятерочка».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области, женщина действовала вместе с сообщником. Они сложили в тележку колбасы, свиную грудинку, сыры, масло и алкоголь, после чего вышли из магазина, не оплатив товар.

Похищенное злоумышленники разложили по пакетам и скрылись. Подсудимая признала вину и полностью возместила ущерб. Суд назначил ей испытательный срок три года. Сообщника женщины установить не удалось.