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Новости Происшествия

Жительница Тосно получила 1,5 года условно за кражу продуктов на 22 тысячи рублей

Жительницу Тосненского района приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за кражу продуктов и алкоголя на 22 тысячи рублей из магазина «Пятерочка».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области, женщина действовала вместе с сообщником. Они сложили в тележку колбасы, свиную грудинку, сыры, масло и алкоголь, после чего вышли из магазина, не оплатив товар.

Похищенное злоумышленники разложили по пакетам и скрылись. Подсудимая признала вину и полностью возместила ущерб. Суд назначил ей испытательный срок три года. Сообщника женщины установить не удалось.

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Тосно Ленинградская область
Новости Социум

На подъезде к станции Любань продолжается ремонт дороги

На подъезде к станции Любань в Тосненском районе продолжается ремонт 1,5-километрового участка региональной дороги.

На подъезде к станции Любань продолжается ремонт дороги - Подрядчик уже расчистил полосу отвода, прочистил водоотводные канавы и срезал изношенное асфальтобет
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Подрядчик уже расчистил полосу отвода, прочистил водоотводные канавы и срезал изношенное асфальтобетонное покрытие. Впереди — укладка двух слоев асфальта, восстановление обочин и установка автопавильонов.

Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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ремонт дороги Тосненский район Любань

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