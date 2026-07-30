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Спор из-за машины во дворе Петербурга закончился жестоким избиением

Петербуржца приговорили к 3 годам лишения свободы условно за избиение мужчины возле автомобиля во дворе на набережной Обводного канала.

Осужденный увидел, как незнакомец ходит вокруг машины, которую он планировал купить, а затем садится в нее. Мужчина попросил незнакомца выйти из автомобиля. В ответ тот заявил, что машина ничья, брызнул оппоненту в лицо из перцового баллончика и попытался скрыться.

Петербуржец догнал мужчину, ударил его кулаком, повалил на землю и нанес не менее десяти ударов ногами по телу. У пострадавшего диагностировали переломы ребер. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также он должен выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти - Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ленинградской области 30 июля и все следующие сутки действует предупреждение об угрозе загрязнения воздуха. Информация об этом появилась в соцсетях регионального Эконадзора

«На территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — указано в сообщении.

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