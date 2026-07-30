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Житель Ленобласти пойдет под суд за наезд на инспектора ДПС

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Во Всеволожском районе окончено расследование уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых окажется местный житель, который специально совершил наезд на сотрудника ДПС. Об этом 30 июля передает прокуратура Ленинградской области.

Указывается, что мужчина, находясь за рулем транспортного средства, попытался скрыться от правоохранителей и наехал на одного из них.

«Совокупность собранных по делу доказательств признана прокуратурой достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд», — указано в сообщении.

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30.07.2026
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Теги

прокуратура уголовное дело Всеволожский район
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На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей

Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального ремонта на 2027 год.

На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей - Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального
Фото: Правительство Ленинградской области

Долгое время здание оставалось в тени, но теперь на его спасение и преображение из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей. Подготовительные работы уже идут полным ходом: специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и подготовили проектно-сметную документацию. Уже в сентябре 2026 года документы будут направлены на государственную экспертизу.

В планах не только реставрация самой постройки, но и освобождение прилегающей территории от соседних объектов, мешающих восприятию памятника. Это позволит Круглой риге «задышать» свободно и вернуть ей исторический облик.

Теги

Гатчина реставрация Круглая рига

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