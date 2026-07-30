Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Во Всеволожском районе окончено расследование уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых окажется местный житель, который специально совершил наезд на сотрудника ДПС. Об этом 30 июля передает прокуратура Ленинградской области.

Указывается, что мужчина, находясь за рулем транспортного средства, попытался скрыться от правоохранителей и наехал на одного из них.

«Совокупность собранных по делу доказательств признана прокуратурой достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд», — указано в сообщении.