Пенсионерке из Ленинградской области вернут 338 тысяч рублей, которые она потеряла из-за телефонных мошенников.

Женщина перевела злоумышленникам 283 тысячи рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело о мошенничестве. Гатчинская прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу банковского счета, на который поступили деньги пенсионерки.

Суд взыскал с ответчика 283 тысячи рублей, а также 55 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.