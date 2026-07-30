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Пенсионерке из Гатчинского округа вернут похищенные мошенниками деньги

Пенсионерке из Ленинградской области вернут 338 тысяч рублей, которые она потеряла из-за телефонных мошенников.

Женщина перевела злоумышленникам 283 тысячи рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело о мошенничестве. Гатчинская прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу банковского счета, на который поступили деньги пенсионерки.

Суд взыскал с ответчика 283 тысячи рублей, а также 55 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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05.02.2021
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Гатчинский округ Ленинградская область
Новости Социум

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти - Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ленинградской области 30 июля и все следующие сутки действует предупреждение об угрозе загрязнения воздуха. Информация об этом появилась в соцсетях регионального Эконадзора

«На территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — указано в сообщении.

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