Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины;

км 50,114,152 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;

км 157 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 51-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тех. проходов на мостах и путепроводах;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения;

км 125-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортные развязки км 135, км 141, км 145 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров;

км 151-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размывов;

км 134-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов а/ б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и покраска перильного ограждения;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка дорожных знаков;

км 74+500 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:000 до 20:00, замена секций перильного ограждения;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и грязи;

км 140-141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 115-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 62-65, км 67-69 ограничение скорости движения в сторону СПб с 10:00 до 17:00, содержание локально очистных сооружений.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 42-43 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 18:00, помывка ШЗЭ.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;

км 113 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, замена знаков на Г- опоре;

км 128 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 13:00, устранение деформации а/б покрытия;

км 143- 149 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 18:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 34-35 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 09:00 до 15:00, ремонт СБО;

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.