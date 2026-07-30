Жителя Пикалево в возрасте 30 лет будут судить за убийство знакомого 23 ноября 2025 года в квартире в 6-м микрорайоне города.

Между находившимся в состоянии опьянения обвиняемым и мужчиной в возрасте 51 года произошел конфликт. Во время ссоры фигурант несколько раз ударил знакомого ножом. Потерпевший выбежал на улицу, однако скончался от полученных травм возле дома.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.