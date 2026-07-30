weather 23.1°
$

Главная / Новости / Жителя Пикалево будут судить за убийство знакомого. Пострадавший пытался убежать, но умер от ран возле дома

Новости Происшествия

Жителя Пикалево будут судить за убийство знакомого. Пострадавший пытался убежать, но умер от ран возле дома

Нож
Фото: Freepik.

Жителя Пикалево в возрасте 30 лет будут судить за убийство знакомого 23 ноября 2025 года в квартире в 6-м микрорайоне города.

Между находившимся в состоянии опьянения обвиняемым и мужчиной в возрасте 51 года произошел конфликт. Во время ссоры фигурант несколько раз ударил знакомого ножом. Потерпевший выбежал на улицу, однако скончался от полученных травм возле дома.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
21353

Теги

Пикалево
Новости Происшествия

Жительница Хабаровска похитила сумку, забытую в туалете Пулково

Жительницу Хабаровска в возрасте 56 лет заподозрили в краже сумки стоимостью 18,5 тысячи рублей у пассажирки в аэропорту «Пулково».

Как сообщили в транспортной полиции, 41-летняя женщина забыла сумку с личными вещами в кабинке туалета. Другая посетительница обнаружила ее и оставила возле дверей отдела розыска багажа.

Подозреваемая убедилась, что за ней никто не наблюдает, забрала сумку, спрятала среди своих вещей и улетела рейсом Санкт-Петербург – Москва.

Следователи линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково» завели уголовное дело о краже. Женщина находится под обязательством о явке. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Вам будет интересно
Пассажир русским матом посадил самолет в США
Самолет с 147 пассажирами совершил экстренную посадку в США после того, как находившийся на борту мужчина начал кричать на русском языке и попытался п...
01.06.2026
5243

Теги

пулково Санкт-Петербург

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться