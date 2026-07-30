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Ленобласть передала новую партию автомобильной техники и спецоборудования МО РФ

Регион продолжает усиливаем безопасность и устойчивость важной инфраструктуры.

Ленобласть передала новую партию автомобильной техники и спецоборудования МО РФ - Регион продолжает усиливаем безопасность и устойчивость важной инфраструктуры.
Фото: Александр Дрозденко/ Макс

Ленинградская область передала Минобороны РФ новую партию автомобилей и специализированного оборудования. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На этот раз регион передал военным автомобили повышенной проходимости Sollers ST, пикапы «Соболь», а также различное оборудование, в том числе турели для пулеметов, радиостанции, детекторы дронов и БПЛА, тепловизионные прицельные комплексы, тепловизоры и бинокли.

«Техника позволит повысить скорость реагирования, мобильность и возможность действовать точно и уверенно в любой ситуации. Работаем последовательно и на результат. Понимаем, насколько это важно — и для тех, кто несёт службу, и для жителей области. Будем продолжать», — заявил губернатор.

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Теги

Александр Дрозденко минобороны РФ
Новости Социум

Новый циклон принесет ливни в Ленобласть и Петербург на выходных

Резкое ухудшение погоды ожидается в регионе к концу недели.

На ближайших выходных жителей Петербурга и приграничных районов Ленобласти ждет ухудшение погодных условий. Всему виной станет новый атмосферный фронт, который сейчас бушует над Скандинавией. Об этом 30 июля сообщил синоптик Александр Колесов.

«Уже в ночь на субботу кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом, да еще и с усилением ветра при грозах дойдут до Санкт-Петербурга», — заявил эксперт.

В оставшиеся будние дни этой недели в регионе ожидается солнечная погода. Термометры будут показывать до 29 градусов тепла.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

ливни циклон Александр Колесов

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