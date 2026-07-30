Регион продолжает усиливаем безопасность и устойчивость важной инфраструктуры.
Ленинградская область передала Минобороны РФ новую партию автомобилей и специализированного оборудования. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
На этот раз регион передал военным автомобили повышенной проходимости Sollers ST, пикапы «Соболь», а также различное оборудование, в том числе турели для пулеметов, радиостанции, детекторы дронов и БПЛА, тепловизионные прицельные комплексы, тепловизоры и бинокли.
«Техника позволит повысить скорость реагирования, мобильность и возможность действовать точно и уверенно в любой ситуации. Работаем последовательно и на результат. Понимаем, насколько это важно — и для тех, кто несёт службу, и для жителей области. Будем продолжать», — заявил губернатор.