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Сергей Перминов: Европа подстрекает Украину продолжать боевые действия

Россия продолжит выполнять цели СВО, пока западные страны не проявят готовность к конструктивному обсуждению, подчеркнул сенатор.

В Маниле состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе встречи российская сторона прямо указала на недопустимость политики накачки Киева западным вооружением и попыток добиться «стратегического поражения» России. Сергей Лавров также довел до сведения госсекретаря США реальное положение дел на линии боевого соприкосновения.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ЛенТВ24 отметил, что США сохраняют настрой на диалог.

«Встреча состоялась по инициативе американской стороны и показывает, что администрация Трампа сохраняет настрой на диалог. Там понимают, как об этом заявил Госсекретарь Рубио, что наши страны, несмотря на наличие разногласий, должны поддерживать отношения. Живой контакт позволяет лучше понимать позиции друг друга и искать взаимоприемлемые развязки», — заявил сенатор.

По словам парламентария, Россия остается верна мирным инициативам, озвученным ранее в Анкоридже, которые являются прямым путем к завершению конфликта.

«Наша страна заинтересована в том, чтобы было найдено долгосрочное решение, соответствующее национальным интересам. Отсутствие ответственных шагов со стороны Киева препятствует политико-дипломатическому урегулированию», — подчеркнул Сергей Перминов.

Подводя итог, сенатор также заявил, что пока у запада не сформируется подлинный интерес к урегулированию конфликта, российская сторона продолжит последовательно добиваться поставленных целей специальной военной операции на поле боя.

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Сергей Перминов Россия США Украина
Новости Социум

Ленинградцев призывают своевременно погашать задолженность за ЖКУ

Более чем по 400 тысячам лицевых счетов зафиксирована задолженность на текущий момент. 

По данным Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, ежемесячно порядка 30% лицевых счетов в регионе имеют просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Специалисты подчеркивают, что накопление долгов влечет за собой ряд негативных последствий вплоть до ограничения подачи ресурсов и судебных разбирательств.

Начиная с 31-го дня просрочки, пени рассчитываются исходя из доли ставки рефинансирования ЦБ, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на потребителей. Для удобства граждан и предотвращения просрочек ЕИРЦ ЛО активно развивает цифровые сервисы. На сегодняшний день около 600 тысяч клиентов уже используют онлайн-инструменты управления счетами, а 40% потребителей полностью перешли на электронные квитанции.

В компании напоминают, что крайне важно выполнять оплату услуг до 15 числа месяца, а передавать показания приборов учета до — 25 числа. Своевременные платежи позволяют ресурсоснабжающим организациям обеспечивать бесперебойную подачу услуг, а также проводить необходимые профилактические работы.

Пользователи могут контролировать состояние своего лицевого счета через личный кабинет, мобильное приложение или сервис в социальной сети «ВКонтакте».

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ЕИРЦ ЛО ЖКУ

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