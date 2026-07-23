Россия продолжит выполнять цели СВО, пока западные страны не проявят готовность к конструктивному обсуждению, подчеркнул сенатор.

В Маниле состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ходе встречи российская сторона прямо указала на недопустимость политики накачки Киева западным вооружением и попыток добиться «стратегического поражения» России. Сергей Лавров также довел до сведения госсекретаря США реальное положение дел на линии боевого соприкосновения.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ЛенТВ24 отметил, что США сохраняют настрой на диалог.

«Встреча состоялась по инициативе американской стороны и показывает, что администрация Трампа сохраняет настрой на диалог. Там понимают, как об этом заявил Госсекретарь Рубио, что наши страны, несмотря на наличие разногласий, должны поддерживать отношения. Живой контакт позволяет лучше понимать позиции друг друга и искать взаимоприемлемые развязки», — заявил сенатор.

По словам парламентария, Россия остается верна мирным инициативам, озвученным ранее в Анкоридже, которые являются прямым путем к завершению конфликта.

«Наша страна заинтересована в том, чтобы было найдено долгосрочное решение, соответствующее национальным интересам. Отсутствие ответственных шагов со стороны Киева препятствует политико-дипломатическому урегулированию», — подчеркнул Сергей Перминов.

Подводя итог, сенатор также заявил, что пока у запада не сформируется подлинный интерес к урегулированию конфликта, российская сторона продолжит последовательно добиваться поставленных целей специальной военной операции на поле боя.