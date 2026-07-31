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Штормовое предупреждение вводят в Петербурге

Сильные дожди с грозой пройдут в Северной столице в ночь на 1 августа.

В Петербурге с позднего вечера 31 июля и до утра 1 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу в городе пройдут ливни с грозой. Предупреждение действует до 9 утра 1 августа.

«Дождь. Период предупреждения с 21 ч. 31 июля до 09 ч. 01 августа. Ночью местами ливни», — указано в сообщении.

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Петербург штормовое предупреждение
Новости Происшествия

Тело пропавшей в Сербии петербурженки нашли в чемодане под Белградом

Местная полиция уже задержала несколько подозреваемых в убийстве.

В Сербии нашли тело гражданки России. Предварительно, погибшей является ранее пропавшая 27-летняя жительница Петербурга.

Как передают СМИ, Людмила пропала 25 июля, спустя два дня после прибытия из Стамбула. Родственникам перед своим исчезновением девушка рассказала, что собирается прогуляться по достопримечательностям Белграда и посетить местные бары. С тех пор россиянка не выходила на связь с близкими.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тело россиянки нашли упакованным в чемодан под Белградом. Подозреваемыми в убийстве являются несколько человек, в том числе гражданин Турции. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

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