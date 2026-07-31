Сильные дожди с грозой пройдут в Северной столице в ночь на 1 августа.

В Петербурге с позднего вечера 31 июля и до утра 1 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу в городе пройдут ливни с грозой. Предупреждение действует до 9 утра 1 августа.

«Дождь. Период предупреждения с 21 ч. 31 июля до 09 ч. 01 августа. Ночью местами ливни», — указано в сообщении.