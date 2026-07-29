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Аптекарский огород в парке Монрепо снова откроет двери для всех желающих

Жителей и гостей Ленинградской области приглашают на увлекательную экскурсию.

Аптекарский огород в парке Монрепо снова откроет двери для всех желающих - Жителей и гостей Ленинградской области приглашают на увлекательную экскурсию.
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

Музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает жителей и гостей Ленинградской области на открытую экскурсию по Аптекарскому огороду, которая состоится 2 августа.

Для всех желающих погрузиться в мир ботаники и истории будут организованы два сеанса экскурсий: в 14:00 и 16:00. Участники прогулки смогут узнать об истории возникновения аптекарских огородов в России, их устройстве и пользе для здоровья. Проведет мероприятие давний партнер музея, эксперт-фитотерапевт Максим Петрович Лещинский. 

«На экскурсии Максим Петрович поделится знаниями о том, какие полезные растения можно найти в лесах и полях или вырастить самостоятельно, а также предупредит о тех видах, которые категорически нельзя использовать без наблюдения специалистов», указано в анонсе мероприятия.

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экскурсии Музей-заповедник «Парк Монрепо»
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Изучаем рынок: где в Петербурге выгодно купить «новую вторичку» и что это такое

В Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке»: такие квартиры занимают промежуточное положение между новостройками и классическим вторичным жильём. Специалисты платформы «Авито Недвижимость» пояснили, где покупка выгоднее и чем привлекателен этот сегмент.

По данным «Авито Недвижимости», в Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке» - квартирам в домах, сданных за последние пять лет. Сейчас такие объекты составляют 18% вторичного рынка. Это на два процентных пункта больше, чем в первой половине 2024 года. Однако по сравнению с 2025 годом показатель снизился на один процентный пункт. Такая динамика характерна для крупных городов, где покупатели предпочитают «новую вторичку» традиционному вторичному жилью.

Изучаем рынок: где в Петербурге выгодно купить «новую вторичку» и что это такое - В Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке»: такие квартиры занимают промежуточное положени

При этом покупка «новой вторички» в большинстве районов Петербурга выгоднее, чем приобретение квартиры в новостройке. Наибольшая экономия - во Фрунзенском (25%), Адмиралтейском (24%), Красносельском (23%) и Петроградском (21%) районах.

Однако в некоторых локациях новостройки пока дешевле, например, в Приморском - на 8%, Кировском - на 7%, Красногвардейском - на 5%, Выборгском - на 1%. Причина кроется в смене сегмента застройки: раньше там активно возводили жильё бизнес‑класса, тогда как сейчас преобладает комфорт-класс.

Таким образом, «новая вторичка» постепенно становится отдельной категорией - она занимает промежуточное положение между новостройками и остальной «вторичкой». Квартиры в домах, сданных за последние пять лет, сочетают плюсы новостроек, такие как удачные планировки, минимальный износ, хорошая инфраструктура, с практическими преимуществами: не нужно тратиться на ремонт, можно заселиться сразу после покупки.

Изучаем рынок: где в Петербурге выгодно купить «новую вторичку» и что это такое - В Санкт-Петербурге растёт интерес к «новой вторичке»: такие квартиры занимают промежуточное положени

«Высокая представленность “новой вторички” на витрине крупных городов - позитивный тренд для россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, особенно на фоне постепенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и повышения доступности рыночной ипотеки. Квартиры в сданных за последние пять лет домах, как правило, выгоднее “первички”, при этом имеют часть её преимуществ. По скорости продажи таких объектов и динамике их вымывания мы видим активный интерес к этой категории жилья. Сегмент привлекает и инвесторов - это более доступный по цене и быстрый по входу актив, который может быстро начать приносить доходность», - поделилась руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

Ранее мы писали, что в России резко вырос спрос на ипотеку на вторичное жильё.

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Теги

новая вторичка авито недвижимость покупка жилья вторичный рынок Санкт-Петербург

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