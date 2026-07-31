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В Ленобласти снова искали нарушителей перевозки отходов

Очередной рейд прошел во Всеволожском районе.

В Ленобласти снова искали нарушителей перевозки отходов - Очередной рейд прошел во Всеволожском районе.
Фото: Эконадзор ЛО

Инспекторы Госэконадзора, Экомилиции и ГАИ в ходе совместного рейда во Всеволожском районе выявили восемь нарушений при транспортировке отходов. 

На этот раз проверки прошли в окрестностях деревень Порошкино и Суоранда. Сотрудники контролирующих органов остановили и досмотрели 25 большегрузов. По итогам рейда, было вынесено четыре постановления за несоблюдение требований при обращении с отходами, составлено два протокола за транспортировку грузов без необходимых разрешений, а также возбуждено два административных дела. 

«Системный надзор за перевозчиками отходов доказывает свою эффективность. С начала года комитетом рассмотрены 85 дел за нарушения в сфере обращения с отходами. Общая сумма штрафов достигла 1,8 млн рублей», — заявила председатель комитета госэконадзора Рамила Агаева.

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Госэконадзор в Ленобласти штрафы
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Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 1 по 8 августа в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает компания ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения электричества в Ленобласти с 1 по 8 августа - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

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отключения электричества ЛОЭСК

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