Очередной рейд прошел во Всеволожском районе.
Инспекторы Госэконадзора, Экомилиции и ГАИ в ходе совместного рейда во Всеволожском районе выявили восемь нарушений при транспортировке отходов.
На этот раз проверки прошли в окрестностях деревень Порошкино и Суоранда. Сотрудники контролирующих органов остановили и досмотрели 25 большегрузов. По итогам рейда, было вынесено четыре постановления за несоблюдение требований при обращении с отходами, составлено два протокола за транспортировку грузов без необходимых разрешений, а также возбуждено два административных дела.
«Системный надзор за перевозчиками отходов доказывает свою эффективность. С начала года комитетом рассмотрены 85 дел за нарушения в сфере обращения с отходами. Общая сумма штрафов достигла 1,8 млн рублей», — заявила председатель комитета госэконадзора Рамила Агаева.