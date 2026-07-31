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Губернатор Ленобласти объяснил снижение уровня воды в Ладоге

Как подчеркнул глава региона, падение уровня реки является естественным процессом.

Губернатор Ленобласти объяснил снижение уровня воды в Ладоге - Как подчеркнул глава региона, падение уровня реки является естественным процессом.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал не беспокоиться из-за падения уровня воды в Ладожском озере. Как подчеркнул глава региона, это естественный природный процесс.

На сегодняшний день уровень воды в Ладоге находится на отметке, которая примерно на 90 сантиметров ниже средних многолетних значений. Тем не менее, ситуация полностью контролируема и не представляет угрозы для экосистемы или жителей.

«Причина нынешнего спада простая: две малоснежные зимы подряд — меньше талой воды поступило в озеро. Плюс крупные притоки — Онежское озеро, Сайма, Ильмень — тоже ниже нормы. Это не катастрофа, а обычный гидрологический цикл», — пояснил губернатор.

Подобные колебания уровня воды уже фиксировались в 1940, 1942, 1973 и 2003 годах, и каждый раз озеро восстанавливалось.

Губернатор Ленобласти объяснил снижение уровня воды в Ладоге - Как подчеркнул глава региона, падение уровня реки является естественным процессом.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

В качестве меры предосторожности владельцам маломерных судов рекомендуют проявлять бдительность из-за риска сесть на мель. По прогнозам экспертов, осенью, при сокращении стока по Неве, уровень воды начнет постепенно повышаться.

«Коль скоро говорим о Ладоге, о её уровне, хочу отметить главное. Мы не имеем права забывать о её здоровье. Именно поэтому мы так настойчиво боремся за федеральный проект «Чистая Ладога», который станет частью национального проекта «Экологическое благополучие». Это не про моду, это про сохранение уникальной экосистемы, которую мы обязаны передать нашим детям», — заявил губернатор.

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