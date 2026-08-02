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3 августа пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко

В понедельник, 3 августа, состоится «прямая» телефонная линия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24.

3 августа пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко - Для ответов также приглашены главы районных администраций.
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

В течение часа, с 16.00 до 17.00, глава региона ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Для ответов также приглашены главы районных администраций.

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Теги

Дрозденко губернатор Ленобласть прямая линия
Новости Социум Главное

В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

В сентябре вступят в силу новые правила провоза животных и багажа в такси - Теперь каждый таксопарк сможет самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и спос
Фото: freepik

Таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Основные условия: ручная кладь не должна загрязнять или повреждать имущество, а также ограничивать обзор водителю. При этом таксистам разрешат перевозить не помещающийся в багажник багаж в салоне машины, если это не создает помех для управления. Кресла-коляски для пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно.

Допускается провоз в легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Фрахтовщик может устанавливать дополнительные требования к провозу животных в соответствии с законодательством РФ.

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Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.

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такси провоз багажа Россия

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