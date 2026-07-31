Олег Малащенко отметил важную роль предприятия в обеспечении качественной продукцией как Ленинградскую область, так и другие регионы.

В пятницу, 31 июля, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко посетил птицефабрику «Синявинская», где оценил производственные мощности предприятия. Об этом сообщает «47 канал».

В ходе рабочего визита Олег Малащенко отметил высокую эффективность работы фабрики. Объемы производства яиц здесь в шесть раз превышают внутренние потребности области, а показатели по мясу птицы — в четыре раза.

Особое внимание в ходе встречи было уделено высоким стандартам безопасности. Продукция «Синявинской» востребована в производстве специализированных иммунобиологических препаратов для людей и животных. Это требует отсутствия любых химических примесей и антибиотиков. Помимо обеспечения внутреннего рынка, компания активно развивает экспорт, поставляя товары в страны Африки и Ближнего Востока.

Сейчас предприятие планирует строительство нового цеха для содержания промышленной птицы. Ожидается, что этот объект станет одним из самых крупных не только в России, но и во всей Евразии.