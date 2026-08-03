В МВД призывают граждан не указывать подробную личную информацию в профилях в соцсетях и воздержаться от публикации излишних данных. Аферисты и вербовщики активно используют такие данные для построения портрета жертвы.

Жителям страны рекомендуется не раскрывать адрес, место учебы и состав семьи. Также не стоит публиковать подробности о месте работы и публиковать сведения о близких.

Кроме того, МВД советует воздержаться от высказывания собственных взглядов в публичных чатах и проверять профиль собеседника, выясняя, когда и где был зарегистрирован аккаунт. Сотрудники полиции также рекомендовали россиянам игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.