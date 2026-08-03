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Новости Социум

В МВД рассказали, что не стоит публиковать в соцсетях

В МВД призывают граждан не указывать подробную личную информацию в профилях в соцсетях и воздержаться от публикации излишних данных. Аферисты и вербовщики активно используют такие данные для построения портрета жертвы.

телефон
Фото: Freepik.

Жителям страны рекомендуется не раскрывать адрес, место учебы и состав семьи. Также не стоит публиковать подробности о месте работы и публиковать сведения о близких.

Кроме того, МВД советует воздержаться от высказывания собственных взглядов в публичных чатах и проверять профиль собеседника, выясняя, когда и где был зарегистрирован аккаунт. Сотрудники полиции также рекомендовали россиянам игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.

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Новости Социум

В Ленобласти появились пункты приема блистеров от лекарств

В пяти районах Ленобласти начали работу пункты приема использованных блистерных упаковок от лекарств. Контейнеры GreenBox установили в клиентских офисах ЕИРЦ ЛО в рамках эколого-социального проекта «Зеленый контейнер».

В Ленобласти появились пункты приема блистеров от лекарств - В рамках проекта алюминий из блистеров отправят на переплавку для повторного использования, а пласти
Фото: magnific.

Пункты приема расположены по следующим адресам:

  • Выборг — ул. Железнодорожная, 2/4;

  • Гатчина — ул. Хохлова, 20;

  • Лодейное Поле — ул. Ульяновская, 15, корп. 1;

  • Подпорожье — ул. Комсомольская, 1А;

  • Приозерск — ул. Калинина, 51.

В рамках проекта алюминий из блистеров отправят на переплавку для повторного использования, а пластиковую часть переработают в сырье для производства строительных материалов. По данным организаторов, из 5 тысяч использованных блистеров можно получить около 1 кг вторичного алюминия и 13 кг пластика.

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блистеры переработка Ленобласть ЕИРЦ

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