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В Ленобласти за сутки ликвидировано 10 пожаров

За прошедшие сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти 10 раз выезжали для ликвидации пожаров. Все возгорания были оперативно потушены.

В Ленобласти за сутки ликвидировано 10 пожаров - Удалось спасти 18 человек.
Фото: МЧС Ленобласти

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, для проведения аварийно-спасательных работ было задействовано 65 сотрудников и 21 единица специальной техники. Удалось спасти 18 человек.

МЧС России напоминает жителям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Спасатели призывают не разводить огонь в необорудованных местах, особенно в условиях повышенной пожарной опасности.

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Теги

мчс Ленобласть пожар
Новости Происшествия

Полиция провела масштабный рейд в местах проживания кочевого народа во Всеволожском районе: в отделы доставили 60 человек

Сотрудники полиции провели масштабный профилактический рейд в местах проживания представителей кочевого народа во Всеволожском районе Ленобласти. Проверки прошли в деревне Верхние Осельки, поселке Ковалево, а также в Янино-1 и Янино-2.

Всего сотрудники полиции осмотрели 175 жилых строений, проверили 315 человек и 187 автомобилей. Пока правоохранители проводили проверки, часть женщин попыталась отвлечь их внимание эмоциональными разговорами и настойчивыми просьбами прекратить мероприятие. Воспользовавшись этим, несколько мужчин попытались сбежать. Однако уйти никому не удалось. В отделы полиции для дополнительной проверки доставили 60 человек.

Полиция провела масштабный рейд в местах проживания кочевого народа во Всеволожском районе: в отделы доставили 60 человек - Всего сотрудники полиции осмотрели 175 жилых строений, проверили 315 человек и 187 автомобилей.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По итогам рейда составлено 24 административных протокола. Из них шесть — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения воинского учета, еще 18 — за различные нарушения правил дорожного движения. Два автомобиля отправлены на спецстоянку.

Кроме того, полицейские выявили 89 незаконных подключений жилых домов к объектам жизнеобеспечения. По этим фактам подготовлены материалы для передачи в администрацию Ленобласти. Также изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов из-за нарушения правил хранения оружия.

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Во время проверки был обнаружен автомобиль, перевозивший 50 литров крепкого алкоголя, происхождение которого вызвало сомнения у правоохранителей. По данному факту проводится проверка.

В ГУ МВД подчеркнули, что подобные оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены.

Теги

Мвд цыгане кочевой народ Ленобласть Всеволожский район Осельки Янино ковалево

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