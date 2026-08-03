За прошедшие сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти 10 раз выезжали для ликвидации пожаров. Все возгорания были оперативно потушены.
Как сообщили в региональном управлении МЧС России, для проведения аварийно-спасательных работ было задействовано 65 сотрудников и 21 единица специальной техники. Удалось спасти 18 человек.
МЧС России напоминает жителям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Спасатели призывают не разводить огонь в необорудованных местах, особенно в условиях повышенной пожарной опасности.
Полиция провела масштабный рейд в местах проживания кочевого народа во Всеволожском районе: в отделы доставили 60 человек
Сотрудники полиции провели масштабный профилактический рейд в местах проживания представителей кочевого народа во Всеволожском районе Ленобласти. Проверки прошли в деревне Верхние Осельки, поселке Ковалево, а также в Янино-1 и Янино-2.
Всего сотрудники полиции осмотрели 175 жилых строений, проверили 315 человек и 187 автомобилей. Пока правоохранители проводили проверки, часть женщин попыталась отвлечь их внимание эмоциональными разговорами и настойчивыми просьбами прекратить мероприятие. Воспользовавшись этим, несколько мужчин попытались сбежать. Однако уйти никому не удалось. В отделы полиции для дополнительной проверки доставили 60 человек.
По итогам рейда составлено 24 административных протокола. Из них шесть — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения воинского учета, еще 18 — за различные нарушения правил дорожного движения. Два автомобиля отправлены на спецстоянку.
Кроме того, полицейские выявили 89 незаконных подключений жилых домов к объектам жизнеобеспечения. По этим фактам подготовлены материалы для передачи в администрацию Ленобласти. Также изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов из-за нарушения правил хранения оружия.