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Двое детей погибли при пожаре в Петербурге

Утром 2 августа в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на Будапештской улице. Площадь пожара - около 10 «квадратов».

Пожар
Фото: ivbg.ru.

В результате происшествия погибли двое детей. Женщина, находившаяся в квартире, пострадала — ее госпитализировали. Пожар ликвидировали менее чем за 40 минут.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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пожар погибли дети Петербург
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Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла проход дичи на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать возможному попаданию зараженных африканской чумой свиней в страну.

Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией - Это решение было принято пограничной службой юго-восточной Финляндии из-за выявления африканской чум
Фото: magnific

«Пограничная служба юго-восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней», - сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану республики.

Уточняется, что очаг заболевания выявили среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо.

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Африканская чума свиней не передается человеку, но представляет серьёзную угрозу для сельскохозяйственной отрасли, так как является заразной вирусной болезнью свиней, не поддающейся лечению и вакцинопрофилактике. Для предотвращения распространения болезни вводятся жесткие карантинные меры.

Теги

Финляндия Африканская чума свиней

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