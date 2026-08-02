Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла проход дичи на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать возможному попаданию зараженных африканской чумой свиней в страну.

«Пограничная служба юго-восточной Финляндии временно закрыла ворота для дичи на восточной границе из-за выявленной в регионе африканской чумы свиней», - сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану республики.

Уточняется, что очаг заболевания выявили среди диких кабанов в районе Виролахти в регионе Кюменлаксо.

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Африканская чума свиней не передается человеку, но представляет серьёзную угрозу для сельскохозяйственной отрасли, так как является заразной вирусной болезнью свиней, не поддающейся лечению и вакцинопрофилактике. Для предотвращения распространения болезни вводятся жесткие карантинные меры.