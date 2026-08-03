Август в Петербурге, вероятнее всего, пройдет в пределах климатической нормы. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, первые два месяца лета не отличались экстремальной погодой благодаря преобладанию воздушных масс со стороны Скандинавии. Предпосылок для существенных изменений атмосферных процессов в августе пока нет.

Специалист считает, что средняя температура воздуха и количество осадков с вероятностью 60–65% останутся в пределах многолетних значений. По его оценке, последний месяц лета будет похож на август прошлого года, когда температура выше +25 градусов наблюдалась всего пять дней, а осадки выпадали более чем в половине дней месяца.