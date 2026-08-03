weather 20.5°
$

Главная / Для души / Синоптик рассказал, каким будет август в Петербурге

Для души Новости Главное

Синоптик рассказал, каким будет август в Петербурге

Август в Петербурге, вероятнее всего, пройдет в пределах климатической нормы. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик рассказал, каким будет август в Петербурге - Август в Петербурге, вероятнее всего, пройдет в пределах климатической нормы.
Фото: ivbg.ru

По словам метеоролога, первые два месяца лета не отличались экстремальной погодой благодаря преобладанию воздушных масс со стороны Скандинавии. Предпосылок для существенных изменений атмосферных процессов в августе пока нет.

Специалист считает, что средняя температура воздуха и количество осадков с вероятностью 60–65% останутся в пределах многолетних значений. По его оценке, последний месяц лета будет похож на август прошлого года, когда температура выше +25 градусов наблюдалась всего пять дней, а осадки выпадали более чем в половине дней месяца.

Вам будет интересно
В Ленобласти ожидается хороший урожай клюквы, но собирать ягоду пока рано
В Ленинградской области в этом году намечается хороший урожай клюквы, но готовить корзины еще рано. Об этом рассказал биолог Павел Глазков. Фото: Паве...
03.08.2026
103

Теги

погода Петербург август
Новости Происшествия

Водитель насмерть сбил пешехода в деревне Псоедь

Смертельный наезд на пешехода произошел ночью 1 августа в деревне Псоедь в Лужском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 45-летний водитель автомобиля «Хавал» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который находился на проезжей части вне зоны действия пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Вам будет интересно
Квадроцикл врезался в дерево у деревни Светлое, водитель погиб
Смертельное ДТП произошло ночью 1 августа на лесной дороге недалеко от деревни Светлое в Приозерском районе Ленобласти. Скрин видео: ГАИ по СПб и ЛО....
02.08.2026
281

Теги

сбил насмерть Ленобласть Лужский район

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

На трассах Ленобласти 3 августа вводятся временные ограничения движения
На трассах Ленобласти 3 августа вводятся временные ограничения движения

06:10 03.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться