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В Ленобласти проработают вопрос о корректировке выплат сотрудникам психбольниц — губернатор

Глава региона назвал несправедливым разницу в выплатах персоналу таких учреждений. 

В Ленинградской области оценят возможность корректировки выплат сотрудникам психиатрических больниц. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

Вопрос о разнице в выплатах был поднят сотрудником психиатрической больницы из Дружноселья в ходе прямой линии с губернатором 3 августа. Со слов заявителя, действующие меры соцподдержки доступны не всем категориям специалистов.

«На самом деле, если идти по логике, то все, кто работает в психиатрической больнице, медицинский персонал должны получать такую же доплату. Действительно получилось несправедливо, что часть коллектива выпала. Надо эту справедливость восстановить», — подчеркнул губернатор.

Александр Дрозденко поручил профильным комитетам оценить возможную нагрузку на региональный бюджет. По итогам этой работы будет принято решение о расширении списка получателей выплат. При этом губернатор уточнил, что вопрос о начислении доплат «задним числом» не гарантируется.

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Александр Дрозденко прямая линия выплаты медики
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Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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Александр Колесов прогноз погоды

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