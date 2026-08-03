Глава региона назвал несправедливым разницу в выплатах персоналу таких учреждений.

В Ленинградской области оценят возможность корректировки выплат сотрудникам психиатрических больниц. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

Вопрос о разнице в выплатах был поднят сотрудником психиатрической больницы из Дружноселья в ходе прямой линии с губернатором 3 августа. Со слов заявителя, действующие меры соцподдержки доступны не всем категориям специалистов.

«На самом деле, если идти по логике, то все, кто работает в психиатрической больнице, медицинский персонал должны получать такую же доплату. Действительно получилось несправедливо, что часть коллектива выпала. Надо эту справедливость восстановить», — подчеркнул губернатор.

Александр Дрозденко поручил профильным комитетам оценить возможную нагрузку на региональный бюджет. По итогам этой работы будет принято решение о расширении списка получателей выплат. При этом губернатор уточнил, что вопрос о начислении доплат «задним числом» не гарантируется.

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