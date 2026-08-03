Губернатор Ленобласти поручил навести порядок у контейнерной площадки в поселке Ульяновка.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил на контроль ситуацию с переполненной контейнерной площадкой в поселке Ульяновка Тосненского района. Из-за несвоевременного вывоза отходов участок на улице Колхозной превращается в стихийную свалку.
Проблема была озвучена в ходе прямой линии с главой региона 3 августа. Местная жительница пожаловалась, что из-за горы мусора автобусы перестали останавливаться в привычном месте. В результате дети и пожилые люди вынуждены преодолевать около полутора километров до ближайшей остановки.
«Подтверждаю правоту Марины Анатольевны: вся контейнерная площадка сбоку закидана мешками со строительным и прочим мусором. Так нельзя содержать контейнерную площадку. Давайте здесь наводить порядок», — отметил губернатор.
Глава региона поручил Комитету по экологическому надзору провести проверку и применить штрафные санкции в отношении ответственных, а Комитету по дорожному хозяйству совместно с Госавтоинспекцией оценить ситуацию с организацией автобусной остановки.