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Жители поселка в Выборгском районе поблагодарили губернатора за помощь в обеспечении качественной водой

Ранее жители населенного пункта просили главу региона решить проблему с водоснабжением.

Жители поселка Житково Выборгского района поблагодарили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за помощь в обеспечении качественным водоснабжением. После жалоб граждан в населенном пункте появилась современная станция очистки.

Как отметил Александр Дрозденко в ходе прямой линии 3 августа, благодарность жителей является лучшим показателем эффективности работы. Губернатор также похвалил подрядную организацию за соблюдение сроков и качество проведенных работ.

Помимо темы водоснабжения на прямой лини затронули и тему газификации. Александр Дрозденко заявил, что Житково включено в соответствующую программу «Газпрома».

«Мы подписали программу с »Газпромом« до 2030 года. Нам удалось сохранить все основные поселки и деревни в программе газификации, хотя в целом по стране ее объемы были сокращены. Точно Житково в этой программе есть», — добавил губернатор.

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прямая линия Александр Дрозденко Выборгский район
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По информации ведомства, в минувшее воскресенье, 2 августа, 20-летний байкер наехал на разделительное ограждение. На момент аварии мотоциклист ещё оставался жив. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего НИИ им. Джанелидзе. Однако спасти молодого человека не удалось.

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