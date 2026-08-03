Ранее жители населенного пункта просили главу региона решить проблему с водоснабжением.
Жители поселка Житково Выборгского района поблагодарили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за помощь в обеспечении качественным водоснабжением. После жалоб граждан в населенном пункте появилась современная станция очистки.
Как отметил Александр Дрозденко в ходе прямой линии 3 августа, благодарность жителей является лучшим показателем эффективности работы. Губернатор также похвалил подрядную организацию за соблюдение сроков и качество проведенных работ.
Помимо темы водоснабжения на прямой лини затронули и тему газификации. Александр Дрозденко заявил, что Житково включено в соответствующую программу «Газпрома».
«Мы подписали программу с »Газпромом« до 2030 года. Нам удалось сохранить все основные поселки и деревни в программе газификации, хотя в целом по стране ее объемы были сокращены. Точно Житково в этой программе есть», — добавил губернатор.
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