Глава региона поручил проверить законность блокировки дороги в населенном пункте.

Жители Ропшинского поселения пожаловались губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на блокировку дороги к 32 домам. Со слов сельчан, собственник земли заблокировал единственный доступ к участкам. Проблема прозвучала в ходе прямой линии с главой региона 3 августа.

Со слов одной из жительниц, после завершения продажи участков владелец земли перекрыл въезд на территорию, хотя ранее обещал свободный доступ. Александр Дрозденко раскритиковал действия предпринимателя, назвав случившееся «дачным рабством».

«Сначала наживались, продавая вам участки, обещая вам золотые горы, а когда вам все участки продали, остались только дороги, решили теперь еще нажиться на дорогах», — отметил губернатор.

В ближайшее время профильные специалисты проведут проверку законности действий собственника, блокирующего дорогу. Губернатор также пригрозил пересмотром градостроительных планов в отношении соседних участков, принадлежащих девелоперу, если доступ к домам граждан не будет восстановлен.

В качестве решения проблемы «дачного рабства» Ленинградская область предложит Госдуме законодательно закрепить статус публичного сервитута для подобных подъездных путей. Это позволит выкупать их по кадастровой стоимости в муниципальную или общественную собственность.

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