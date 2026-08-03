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Во Мге построят современную детскую площадку

Реализацию проекта нового общественного пространства обсудили на прямой линии губернатора.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о планируемом строительстве новой детской площадки в поселке Мга Кировского района. Проблема нехватки игровых зон прозвучала на прямой линии с главой региона 3 августа.

Жительница Мги пожаловалась губернатору, что в поселке осталась всего одна площадка, а зона отдыха у дома №69 по улице Железнодорожной была демонтировали еще три года назад. Александр Дрозденко пояснил, что установка подобных объектов входит в компетенцию муниципалитета. Тем временем регион занимается только комплексным благоустройством территорий.

Ситуацию прокомментировал глава администрации района Сергей Ельчанинов. Он подтвердил, что строительство новой площадки по указанному адресу уже включено в планы на следующий год. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств депутатского фонда.

«Пусть глава администрации вместе с Натальей и активными жителями обсудит внешний вид детской площадки, чтобы они уже понимали, какая у них будет площадка», — дал поручение губернатор Ленобласти.

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Мга Александр Дрозденко прямая линия
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Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Колесов прогноз погоды

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