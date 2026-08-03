Реализацию проекта нового общественного пространства обсудили на прямой линии губернатора.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о планируемом строительстве новой детской площадки в поселке Мга Кировского района. Проблема нехватки игровых зон прозвучала на прямой линии с главой региона 3 августа.

Жительница Мги пожаловалась губернатору, что в поселке осталась всего одна площадка, а зона отдыха у дома №69 по улице Железнодорожной была демонтировали еще три года назад. Александр Дрозденко пояснил, что установка подобных объектов входит в компетенцию муниципалитета. Тем временем регион занимается только комплексным благоустройством территорий.

Ситуацию прокомментировал глава администрации района Сергей Ельчанинов. Он подтвердил, что строительство новой площадки по указанному адресу уже включено в планы на следующий год. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств депутатского фонда.

«Пусть глава администрации вместе с Натальей и активными жителями обсудит внешний вид детской площадки, чтобы они уже понимали, какая у них будет площадка», — дал поручение губернатор Ленобласти.