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В Гатчине Ленинградском перинатальном центре открылся кабинет поддержки грудного вскармливания

В Областном перинатальном центре Ленинградской области начал работу специализированный кабинет поддержки грудного вскармливания. Его открытие приурочено к старту Всемирной недели грудного вскармливания.

В Гатчине Ленинградском перинатальном центре открылся кабинет поддержки грудного вскармливания - В Областном перинатальном центре Ленинградской области начал работу специализированный кабинет подде
Фото: Правительство Ленинградской области

В распоряжении консультанта — информационные материалы, обучающие куклы и муляжи молочных желёз, которые помогают наглядно и доступно готовить будущих мам к успешному кормлению.

Торжественную церемонию открытия провели председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и директор «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта» Игорь Коган. Александр Жарков подчеркнул, что грудное вскармливание является лучшим питанием для новорождённого.

«Для его успешного начала не требуются сложные медицинские манипуляции, зато очень важна квалифицированная поддержка женщины. Всемирная неделя грудного вскармливания стала отличным поводом дать старт проекту, который теперь будет работать на постоянной основе. Для нас принципиально, чтобы мамы Ленинградской области не искали ответы на сомнительных форумах, а получали достоверную информацию от профессионалов в доверительной обстановке — в уютном и специально оборудованном кабинете», — отметил Жарков.

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Гатчина перинатальный центр Александр Жарков
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Молодой байкер разбился насмерть на Витебском проспекте

С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.

Молодой байкер разбился насмерть на Витебском проспекте - С места ДТП мотоциклиста увезли в реанимацию, где он позже скончался.1
Фото: Госавтоинспекция по СПб и ЛО

В Петербурге Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на Витебском проспекте с участием мотоциклиста. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, в минувшее воскресенье, 2 августа, 20-летний байкер наехал на разделительное ограждение. На момент аварии мотоциклист ещё оставался жив. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего НИИ им. Джанелидзе. Однако спасти молодого человека не удалось.

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