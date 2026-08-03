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В День рождения Ленобласти в областном Перинатальном центре родилась Александра

Праздничный день 1 августа для одной семьи стал вдвойне значимым. В 11:35 в Ленинградском областном Перинатальном центре на свет появилась девочка Александра.

В День рождения Ленобласти в областном Перинатальном центре родилась Александра - Праздничный день 1 августа для одной семьи стал вдвойне значимым. В 11:35 в Ленинградском областном
Фото: Правительство Ленинградской области

Ее вес составил 2840 граммов, рост — 50 сантиметров. Новорождеённая стала первенцем в семье Харченко из города Коммунар. Родители Любовь и Виталий встретили дочь в день 99-летия региона.

Роды принимали акушер-гинеколог Константин Меркулов, акушерка Альфия Шнайдер, операционная медсестра Софья Балакшина и неонатолог Ирина Соина. Всего в День рождения Ленинградской области в перинатальном центре родились шесть малышей.

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01.06.2026
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Ленобласть
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Какой будет погода в Ленобласти и в Петербурге на этой неделе

Синоптик представил прогноз погоды в регионах до конца недели. 

Первая половина начавшейся недели в Петербурге и приграничных районах Ленобласти будет теплой и преимущественно без осадков. Однако с четверга на климат в агломерации начнет влиять циклон. Об этом 3 августа рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В первой половине недели в нашем регионе характер погоды сохранится, практически без осадков, западный ветер, более свежий в дневные часы. Температура воздуха в Санкт- Петербурге до +21…+23 гр., а к середине недели с началом приближения циклона с запада даже повысится до +23…+25 гр», — сообщил эксперт.

С четверга характер погоды в регионах будет меняться по мере прохождения нового циклона. В таких условиях до 7 августа в агломерации пройдут дожди, а также усилится ветер.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Александр Колесов прогноз погоды

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