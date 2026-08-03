Праздничный день 1 августа для одной семьи стал вдвойне значимым. В 11:35 в Ленинградском областном Перинатальном центре на свет появилась девочка Александра.

Ее вес составил 2840 граммов, рост — 50 сантиметров. Новорождеённая стала первенцем в семье Харченко из города Коммунар. Родители Любовь и Виталий встретили дочь в день 99-летия региона.

Роды принимали акушер-гинеколог Константин Меркулов, акушерка Альфия Шнайдер, операционная медсестра Софья Балакшина и неонатолог Ирина Соина. Всего в День рождения Ленинградской области в перинатальном центре родились шесть малышей.