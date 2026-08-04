Минувшей ночью инспекторы ГАИ пытались остановить автомобиль «Хендай Крета» для проверки документов.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.
За рулем был 48-летний водитель, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, увеличив скорость. Началось преследование. Тот не реагировал на световые и звуковые сигналы, а также на требования об остановке, создавая угрозу для других участников дорожного движения.
На Коннолахтинской дороге нарушитель остановился, попытавшись скрыться в лесном массиве, но был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении водителя составлены административные протоколы.