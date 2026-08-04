Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны западных стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

По словам дипломата, Москва неоднократно подтверждала готовность к диалогу, однако, как он утверждает, переговорный процесс ранее прерывался украинской стороной.

Галузин отметил, что перспективы возобновления переговоров возможны в случае, если страны Запада, поддерживающие Киев, будут готовы к конструктивному диалогу, направленному на устранение причин конфликта, как их понимает российская сторона.

«А если нет, если такой готовности на той стороне не будет, и если не будет готовности добиться того, чтобы киевский режим соблюдал то, о чем договаривались его западные спонсоры с нами, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию, будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», - подчеркнул Галузин.