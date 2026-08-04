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Новости Социум

Ладога обмелела почти на метр: биолог объяснил причины рекордного снижения уровня воды

В этом году на Ладожском озере зафиксировано одно из самых значительных за последние десятилетия падений уровня воды.

В отдельных местах вода отступила почти на метр, обнажив песчаные пляжи, валуны и даже небольшие острова. По словам биолога Павла Глазкова, речь идет не об экологической катастрофе, а о природном циклическом процессе.

Ладога обмелела почти на метр: биолог объяснил причины рекордного снижения уровня воды - В отдельных местах вода отступила почти на метр, обнажив песчаные пляжи, валуны и даже небольшие ост
Фото: Анна Чернопалкина, max_ru/kazdoytvaripopare

Специалист отметил, что уровень воды в Ладоге зависит зависит от поступления в него речной воды, в том числе — талой, образовавшейся весной во время таяния снега. Однако прошедшая зима оказалась необычной: снег выпал рано, почти не уплотнялся из-за отсутствия оттепелей и частично «испарился» в процессе сублимации. Весной талой воды оказалось значительно меньше обычного, а большая ее часть ушла в непромерзшую почву, поэтому реки не смогли в полной мере пополнить Ладожское озеро.

По словам Глазкова, подобные периоды уже наблюдались в 1942, 1973 и 2003 годах, что указывает на примерно 30-летнюю цикличность изменений уровня воды. Минимальных значений Ладога, как ожидается, достигнет к концу зимы, после чего с весенним половодьем начнет постепенно наполняться. Вернуться к средним показателям уровень воды может уже в первой половине 2027 года.

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Биолог подчеркнул, что для экосистемы Ладоги подобные колебания не являются критичными — за тысячи лет флора и фауна адаптировались к естественным изменениям. В то же время он обратил внимание, что в будущем на водный баланс озера могут негативно повлиять вырубка лесов в верховьях рек и осушение болот, которые служат важнейшими природными резервуарами пресной воды.

Теги

Ладога Ладожское озеро Ленобласть Павел Глазков
Новости Социум

В Тосно перекрыли участок шоссе Барыбина

На участке шоссе Барыбина в Тосно (региональная дорога Кемполово – Губаницы – Выра – Тосно – Шапки) ввели запрет на движение транспорта.

Решение принято по итогам совещания с участием администрации, владельцев инженерных коммуникаций, перевозчиков, представителей РЖД и ВСМ. Для автомобилистов организована схема объезда.

В Тосно перекрыли участок шоссе Барыбина - Для автомобилистов организована схема объезда.
Фото: комитет по транспорту ЛО.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.

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