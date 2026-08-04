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В Выборге стартует 34-й кинофестиваль «Окно в Европу»

4 августа в Выборге стартует 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу».

Фестиваль продлится до 9 августа. В конкурсных и внеконкурсных программах будут показаны почти 100 игровых, документальных и анимационных фильмов.

В Выборге стартует 34-й кинофестиваль «Окно в Европу» - Фестиваль продлится до 9 августа. В конкурсных и внеконкурсных программах будут показаны почти 100 и
Фото: администрации Выборгского района, ВК

Программный директор фестиваля Андрей Апостолов рассказал, что конкурсная программа игрового кино выдержана в классических пропорциях: в ней представлены четыре дебюта, четыре фильма с жанровой принадлежностью, пара фильмов с петербургским колоритом и один якутский участник.

Якутский участник в этом году — дебютный фильм «Семь дней счастья» режиссера Никиты Давыдова. Главный герой картины — 27-летний парень с особенностями развития, который пытается сепарироваться от матери. Она держит его взаперти, чтобы уберечь от боли столкновения с традиционным обществом.

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Окно в Европу Выборг кинофестиваль
Новости Происшествия

Житель Мурино украл у своей сожительницы украшения почти 900 тыс. рублей и сдал их в ломбард

В Мурино полицейские задержали 47-летнего безработного мужчину, который обокрал свою сожительницу.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в полицию еще 23 июля обратилась 49-летняя жительница Мурино. Она сообщила, что неизвестный подобрал ключи к ее квартире и похитил драгоценности. Общий ущерб составил 863 тыс. рублей.

Утром 3 августа сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – им оказался ее сожитель. Он вынес из квартиры ювелирные изделия и сдал их в ломбард.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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29.07.2026
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Теги

кража Мурино полиция Мвд

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