4 августа в Выборге стартует 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу».

Фестиваль продлится до 9 августа. В конкурсных и внеконкурсных программах будут показаны почти 100 игровых, документальных и анимационных фильмов.

Программный директор фестиваля Андрей Апостолов рассказал, что конкурсная программа игрового кино выдержана в классических пропорциях: в ней представлены четыре дебюта, четыре фильма с жанровой принадлежностью, пара фильмов с петербургским колоритом и один якутский участник.

Якутский участник в этом году — дебютный фильм «Семь дней счастья» режиссера Никиты Давыдова. Главный герой картины — 27-летний парень с особенностями развития, который пытается сепарироваться от матери. Она держит его взаперти, чтобы уберечь от боли столкновения с традиционным обществом.