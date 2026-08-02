Экономия на качественных вещах нередко приводит к еще большим расходам. Об этом рассказала кандидат экономических наук, заместитель директора Института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова.

По словам эксперта, люди часто выбирают более дешевые товары, чтобы сократить расходы здесь и сейчас, однако со временем им приходится тратить больше на ремонт или регулярную замену. Например, качественная обувь стоимостью около 30 тысяч рублей может прослужить до 10 лет, тогда как бюджетную пару за 4,5 тысячи рублей придется покупать практически каждый сезон. В итоге за тот же период расходы превысят 45 тысяч рублей, пишет «Доктор Питер».

Аналогичная ситуация складывается с одеждой. Базовый гардероб из качественных вещей способен прослужить около семи лет, в то время как дешевую одежду приходится обновлять несколько раз в год из-за потери формы, цвета и износа ткани.

Экономист также советует не экономить на бытовой технике. Более дорогие модели холодильников и микроволновых печей служат значительно дольше и реже требуют ремонта, что позволяет избежать дополнительных расходов.

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Кроме того, переплачивать приходится при покупке долгохранящихся продуктов небольшими упаковками, а также из-за банковских комиссий, невыгодных кредитов и высоких процентов.

По мнению Валерии Ивановой, не стоит экономить на здоровье, качестве жилья, базовых вещах длительного пользования и своевременном ремонте автомобиля и техники. В этих случаях попытка сэкономить сегодня зачастую оборачивается гораздо большими расходами в будущем.