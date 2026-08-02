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В августе жители Земли увидят звездопад Персеиды и встречу Луны с шестью планетами

Август 2026 года порадует любителей астрономии сразу несколькими яркими небесными событиями. Жители Земли смогут наблюдать встречу Луны с шестью планетами, пик метеорного потока Персеиды и пролет Международной космической станции. Об этом ТАСС рассказал инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

В августе жители Земли увидят звездопад Персеиды и встречу Луны с шестью планетами - Жители Земли смогут наблюдать встречу Луны с шестью планетами, пик метеорного потока Персеиды и прол
Фото: magnific

В начале месяца Луна поочередно сблизится с Нептуном, Сатурном, Ураном, Марсом, Меркурием и Юпитером. Так, 3 августа спутник Земли окажется рядом с Нептуном, 4 августа — с Сатурном, 7 августа — с Ураном. Для наблюдения первых трех явлений понадобится бинокль или телескоп. Утром 9 августа Луна пройдет рядом с Марсом, а 11 августа — с Меркурием и Юпитером. Эти планеты будут видны низко над северо-восточным горизонтом.

Главным событием месяца станет пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Чтобы увидеть «падающие звезды», специальная техника не потребуется — поток хорошо наблюдается невооруженным глазом. Персеиды возникают, когда частицы кометы Свифта — Туттля сгорают в атмосфере Земли, оставляя яркие светящиеся следы.

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Еще одним заметным событием станет пролет Международной космической станции. Начиная с утра 25 августа МКС можно будет увидеть на небе без специальных приборов — по яркости она уступает только Луне.

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Новости Социум

Экономист рассказал, на чем не стоит экономить, чтобы не переплачивать в будущем

Экономия на качественных вещах нередко приводит к еще большим расходам. Об этом рассказала кандидат экономических наук, заместитель директора Института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова.

По словам эксперта, люди часто выбирают более дешевые товары, чтобы сократить расходы здесь и сейчас, однако со временем им приходится тратить больше на ремонт или регулярную замену. Например, качественная обувь стоимостью около 30 тысяч рублей может прослужить до 10 лет, тогда как бюджетную пару за 4,5 тысячи рублей придется покупать практически каждый сезон. В итоге за тот же период расходы превысят 45 тысяч рублей, пишет «Доктор Питер».

Аналогичная ситуация складывается с одеждой. Базовый гардероб из качественных вещей способен прослужить около семи лет, в то время как дешевую одежду приходится обновлять несколько раз в год из-за потери формы, цвета и износа ткани.

Экономист также советует не экономить на бытовой технике. Более дорогие модели холодильников и микроволновых печей служат значительно дольше и реже требуют ремонта, что позволяет избежать дополнительных расходов.

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Кроме того, переплачивать приходится при покупке долгохранящихся продуктов небольшими упаковками, а также из-за банковских комиссий, невыгодных кредитов и высоких процентов.

По мнению Валерии Ивановой, не стоит экономить на здоровье, качестве жилья, базовых вещах длительного пользования и своевременном ремонте автомобиля и техники. В этих случаях попытка сэкономить сегодня зачастую оборачивается гораздо большими расходами в будущем.

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экономия экономист

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