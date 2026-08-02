Август 2026 года порадует любителей астрономии сразу несколькими яркими небесными событиями. Жители Земли смогут наблюдать встречу Луны с шестью планетами, пик метеорного потока Персеиды и пролет Международной космической станции. Об этом ТАСС рассказал инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
В начале месяца Луна поочередно сблизится с Нептуном, Сатурном, Ураном, Марсом, Меркурием и Юпитером. Так, 3 августа спутник Земли окажется рядом с Нептуном, 4 августа — с Сатурном, 7 августа — с Ураном. Для наблюдения первых трех явлений понадобится бинокль или телескоп. Утром 9 августа Луна пройдет рядом с Марсом, а 11 августа — с Меркурием и Юпитером. Эти планеты будут видны низко над северо-восточным горизонтом.
Главным событием месяца станет пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Чтобы увидеть «падающие звезды», специальная техника не потребуется — поток хорошо наблюдается невооруженным глазом. Персеиды возникают, когда частицы кометы Свифта — Туттля сгорают в атмосфере Земли, оставляя яркие светящиеся следы.
Еще одним заметным событием станет пролет Международной космической станции. Начиная с утра 25 августа МКС можно будет увидеть на небе без специальных приборов — по яркости она уступает только Луне.