Мужчину задержали по подозрению в краже ювелирных украшений на 21 тысячу рублей из храма Святого Иннокентия на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 49-летний злоумышленник вскрыл дверцу киота и забрал пожертвованные прихожанами украшения. Перед кражей мужчина помолился у иконы. Его личность установили по записям камер видеонаблюдения.

Ранее судимого подозреваемого задержали в подъезде дома на Гражданском проспекте. К тому моменту он успел продать похищенное. Заведено уголовное дело о краже.