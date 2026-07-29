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Петербуржец сначала помолился, затем украл украшения в храме в Петербурге

Мужчину задержали по подозрению в краже ювелирных украшений на 21 тысячу рублей из храма Святого Иннокентия на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге.

Петербуржец сначала помолился, затем украл украшения в храме в Петербурге - Мужчину задержали по подозрению в краже ювелирных украшений на 21 тысячу рублей из храма Святого Инн
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 49-летний злоумышленник вскрыл дверцу киота и забрал пожертвованные прихожанами украшения. Перед кражей мужчина помолился у иконы. Его личность установили по записям камер видеонаблюдения.

Ранее судимого подозреваемого задержали в подъезде дома на Гражданском проспекте. К тому моменту он успел продать похищенное. Заведено уголовное дело о краже.  

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Школьница отдала мошенникам два миллиона рублей в Петербурге

Девушку в возрасте 17 лет задержали 28 июля около 11:40 возле дома на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в хищении 2 миллионов рублей у семьи школьницы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенники несколько дней звонили несовершеннолетней, представлялись сотрудниками различных ведомств и запугивали уголовной ответственностью. Под их давлением школьница забрала деньги из офиса отца и передала курьеру.

По данным полиции, задержанная могла выполнять роль курьера в преступной схеме. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также устанавливается возможная причастность девушки к другим аналогичным преступлениям.

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