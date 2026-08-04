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Новости Социум

В Тихвинском районе модернизируют систему водоснабжения

Порядка 190 метров коммуникаций проложили в поселке Сарка.

В Тихвинском районе модернизируют систему водоснабжения - Порядка 190 метров коммуникаций проложили в поселке Сарка.
Фото: Леноблводоканал

В Тихвинском районе проводят модернизацию системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду. В посёлке Сарка специалисты «Леноблводоканала» выполнили замену 190 метров труб, что позволило переподключить четыре многоквартирных дома. 

«Раньше водопровод проходил в тепловых каналах, что создавало трудности при ремонтах и эксплуатации. Теперь сети находятся в отдельной траншее — это исключает вероятность замерзания труб в зимний период и повышает надёжность водоснабжения всего посёлка», — пояснили в компании. 

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Леноблводоканал Тихвинский район жкх Водоснабжение
Новости Социум

В России введут новые правила хранения забытых вещей в городском транспорте

Бесплатно храниться вещи пассажиров будут только первые сутки.

В России с сентября текущего года обновят правила хранения забытых вещей и багажа в общественном транспорте. Имущество пассажиров будет бесплатно храниться только первые сутки. Это следует из соответствующего указа Минтранса.

«Багаж (вещи) должен (должны) храниться бесплатно в течение 24 часов, следующих за днем прибытия багажа (вещей). За хранение багажа (вещей) сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком», — указано в документе.

Согласно правилам, оставленные в салоне вещи кондуктор или водитель должен передавать ответственному лицу с предварительным описанием всего найденного. 

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