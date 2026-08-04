Порядка 190 метров коммуникаций проложили в поселке Сарка.
В Тихвинском районе проводят модернизацию системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду. В посёлке Сарка специалисты «Леноблводоканала» выполнили замену 190 метров труб, что позволило переподключить четыре многоквартирных дома.
«Раньше водопровод проходил в тепловых каналах, что создавало трудности при ремонтах и эксплуатации. Теперь сети находятся в отдельной траншее — это исключает вероятность замерзания труб в зимний период и повышает надёжность водоснабжения всего посёлка», — пояснили в компании.