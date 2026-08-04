Бесплатно храниться вещи пассажиров будут только первые сутки.

В России с сентября текущего года обновят правила хранения забытых вещей и багажа в общественном транспорте. Имущество пассажиров будет бесплатно храниться только первые сутки. Это следует из соответствующего указа Минтранса.

«Багаж (вещи) должен (должны) храниться бесплатно в течение 24 часов, следующих за днем прибытия багажа (вещей). За хранение багажа (вещей) сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком», — указано в документе.

Согласно правилам, оставленные в салоне вещи кондуктор или водитель должен передавать ответственному лицу с предварительным описанием всего найденного.