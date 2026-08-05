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Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 5 августа

В среду, 5 августа, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 5 августа - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 5 августа с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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Теги

трасса Кола мост через Свирь Ленобласть ограничено движение
Новости СВО

ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одну из 28 ракет во время ночной атаки

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

Теги

ракеты СВО Россия Украина ВСУ ВС РФ

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