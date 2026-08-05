В среду, 5 августа, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 5 августа с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.