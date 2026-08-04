Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 36 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;

км 45, ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, мойка надземного пешеходного перехода.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 610+200 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00, устранение последствий ДТП в 1 полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 60-80-60 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, механизированная очистка обочин.

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине и откосах.

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, мойка прикромочного лотка.

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 57-99-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине и откосах.

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, мойка МБО.

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине и откосах.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

км 26 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 34-35 ограничение скорости движения на Псков, переходно скоростная полоса закрыта, первая, вторая, третья полосы ограничение до 50 км/ч. с установкой схемы ОДД с 09:00 до 15:00, ремонт ШЗЭ;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механизированное скашивание травы на обочине;

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 140-110-140 ограничение скорости движения в оба направления, ось проезжей части с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 37-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, содержание локальных очистных сооружений.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 143-144 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 151-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва ИССО;

км 145-151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 26-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт и замена решеток водоприемника;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и выправка дорожных знаков;

км 30-31 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ограничение скорости движения на заезд ПО (перекрытие въезда на ПО);

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

транспортная развязка км 50+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска лестничных сходов и перильного ограждения на ИССО;

км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт пешеходного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы квадроциклом;

км 64-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка автобусных остановок, стоянок для автомобилей и площадок отдыха от грязи, пыли и мусора;

км 140-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 140-141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.