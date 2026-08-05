В ноябре и декабре 2026 года жителей России ожидают две сокращенные рабочие недели. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Первая сокращенная неделя будет связана с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2026 году этот праздник приходится на среду. Вторая короткая рабочая неделя запланирована на конец декабря: россияне будут работать только три дня — с 28 по 30 декабря.

Ранее сообщалось, что следующие зимние каникулы у школьников станут короче - в 2027 году учащиеся будут отдыхать с 31 декабря по 10 января.