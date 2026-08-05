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Новости Социум

Россиян ждут еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году

В ноябре и декабре 2026 года жителей России ожидают две сокращенные рабочие недели. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Россиян ждут еще две сокращенные рабочие недели в 2026 году - В ноябре и декабре.
Фото: freepik

Первая сокращенная неделя будет связана с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2026 году этот праздник приходится на среду. Вторая короткая рабочая неделя запланирована на конец декабря: россияне будут работать только три дня — с 28 по 30 декабря.

Ранее сообщалось, что следующие зимние каникулы у школьников станут короче - в 2027 году учащиеся будут отдыхать с 31 декабря по 10 января.

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сокращенная рабочая неделя Россия работа выходные
Новости СВО

ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одну из 28 ракет во время ночной атаки

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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05.08.2026
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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

Теги

ракеты СВО Россия Украина ВСУ ВС РФ

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