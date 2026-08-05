Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 475 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Возгорание возникло из-за падения вражеского БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона. Также зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах и на двух производственных объектах.