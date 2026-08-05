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475 украинских дронов уничтожено за ночь над регионами России

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 475 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА
Фото: ivbg.ru.

Дроны самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Возгорание возникло из-за падения вражеского БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона. Также зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах и на двух производственных объектах.

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04.08.2026
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Теги

БПЛА СВО минобороны
Новости СВО

ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одну из 28 ракет во время ночной атаки

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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05.08.2026
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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

Теги

ракеты СВО Россия Украина ВСУ ВС РФ

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