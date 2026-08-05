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Ученые предложили сократить население Земли до 4 миллиардов ради спасения планеты

Международная группа ученых выступила с предложением сократить численность населения Земли как минимум вдвое — до 4 миллиардов человек. По их мнению, это поможет снизить нагрузку на окружающую среду и сохранить природные ресурсы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в газете Daily Mail.

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Фото: Freepik.

Авторы исследования отмечают, что за последние 100 лет население планеты увеличилось с 2 до 8,3 миллиарда человек. За это же время, по их данным, выбросы углекислого газа выросли вдвое, потребление энергии — втрое, а масштабы загрязнения окружающей среды, включая пластик в Мировом океане и использование пестицидов, значительно увеличились.

Исследователи предупреждают, что к концу XXI века население Земли может достичь 11,4 миллиарда человек, что, по их мнению, усилит давление на экосистемы и природные ресурсы.

При этом авторы подчеркивают, что речь идет не о сокращении уже живущих людей, а о постепенном снижении темпов роста населения за счет демографических изменений. По их мнению, это позволит уменьшить нагрузку на природу, сократить уровень бедности в странах с высокой рождаемостью и снизить риск конфликтов, связанных с нехваткой ресурсов и иммиграции.

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земля планета население ученые
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ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одну из 28 ракет во время ночной атаки

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

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