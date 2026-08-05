Международная группа ученых выступила с предложением сократить численность населения Земли как минимум вдвое — до 4 миллиардов человек. По их мнению, это поможет снизить нагрузку на окружающую среду и сохранить природные ресурсы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в газете Daily Mail.

Авторы исследования отмечают, что за последние 100 лет население планеты увеличилось с 2 до 8,3 миллиарда человек. За это же время, по их данным, выбросы углекислого газа выросли вдвое, потребление энергии — втрое, а масштабы загрязнения окружающей среды, включая пластик в Мировом океане и использование пестицидов, значительно увеличились.

Исследователи предупреждают, что к концу XXI века население Земли может достичь 11,4 миллиарда человек, что, по их мнению, усилит давление на экосистемы и природные ресурсы.

При этом авторы подчеркивают, что речь идет не о сокращении уже живущих людей, а о постепенном снижении темпов роста населения за счет демографических изменений. По их мнению, это позволит уменьшить нагрузку на природу, сократить уровень бедности в странах с высокой рождаемостью и снизить риск конфликтов, связанных с нехваткой ресурсов и иммиграции.