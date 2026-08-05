В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который распылил перцовый баллончик в сторону своего оппонента во время дорожного конфликта.

По данным полиции, инцидент произошел 2 августа на улице Гагарина в Выборге. Во время словесного конфликта водитель распылил в лицо 55-летнему мужчине содержимое перцового баллончика, после чего скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. Пострадавший обратился за медицинской помощью, у него диагностирован ожог глаз.

Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого - им оказался неработающий 20-летний местный житель. У молодого человека изъяли аэрозольный газовый пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.