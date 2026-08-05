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В Выборге задержали водителя, распылившего перцовый баллончик в ходе дорожного конфликта

В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который распылил перцовый баллончик в сторону своего оппонента во время дорожного конфликта.

По данным полиции, инцидент произошел 2 августа на улице Гагарина в Выборге. Во время словесного конфликта водитель распылил в лицо 55-летнему мужчине содержимое перцового баллончика, после чего скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. Пострадавший обратился за медицинской помощью, у него диагностирован ожог глаз.

Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого - им оказался неработающий 20-летний местный житель. У молодого человека изъяли аэрозольный газовый пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

дорожный конфликт Ленобласть Выборг
Новости СВО

ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одну из 28 ракет во время ночной атаки

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

Теги

ракеты СВО Россия Украина ВСУ ВС РФ

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