Ленобласть признана лучшим регионом России по качеству контрольно-надзорной работы. Губернатор Александр Дрозденко назвал этот результат командным, подчеркнув, что удержаться на вершине сложнее, чем ее достичь, и потребовал сохранить темп.

С 2026 года система кардинально меняется: мораторий на проверки отменен. Теперь контроль будет проводиться при наличии оснований. Задача региональных властей — избежать тотального давления, сделав надзор точечным, цифровым и объективным. Для этого перестроена вся система подготовки инспекторов .

Уже сейчас внедрен цифровой курс «Инспектор 47» для молодых сотрудников, проведен конкурс «Лучший муниципальный инспектор» (победители — Тихвин и Выборгский район), на постоянной основе проходят выездные семинары с участием федеральных экспертов. Ведомства показывают конкретные результаты: Госэконадзор и Госжилнадзор применяют индикаторы риска и беспилотники, управление ветеринарии внедрило биометрию с точностью 99%, а прокуратура свела технические отказы при согласовании к нулю.

На 2026 год запланировано, что 80% проверок пройдут с обязательной фото- и видеофиксацией через мобильное приложение «Инспектор». Устранение нарушений будет подтверждаться через него же. Заявки на профилактический визит будут рассматривать вдвое быстрее закона — за пять рабочих дней. Беспилотники планируют применять в 10% контрольных мероприятий, а искусственный интеллект масштабируют по опыту ветеринарии. Губернатор поручил комитету экономического развития продолжить информирование коллег и активнее вовлекать в эту работу всех, от кого зависит результат на местах.