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Ленобласть заняла первое место в федеральном рейтинге контрольно-надзорной деятельности

Ленобласть признана лучшим регионом России по качеству контрольно-надзорной работы. Губернатор Александр Дрозденко назвал этот результат командным, подчеркнув, что удержаться на вершине сложнее, чем ее достичь, и потребовал сохранить темп.

С 2026 года система кардинально меняется: мораторий на проверки отменен. Теперь контроль будет проводиться при наличии оснований. Задача региональных властей — избежать тотального давления, сделав надзор точечным, цифровым и объективным. Для этого перестроена вся система подготовки инспекторов .

Уже сейчас внедрен цифровой курс «Инспектор 47» для молодых сотрудников, проведен конкурс «Лучший муниципальный инспектор» (победители — Тихвин и Выборгский район), на постоянной основе проходят выездные семинары с участием федеральных экспертов. Ведомства показывают конкретные результаты: Госэконадзор и Госжилнадзор применяют индикаторы риска и беспилотники, управление ветеринарии внедрило биометрию с точностью 99%, а прокуратура свела технические отказы при согласовании к нулю.

На 2026 год запланировано, что 80% проверок пройдут с обязательной фото- и видеофиксацией через мобильное приложение «Инспектор». Устранение нарушений будет подтверждаться через него же. Заявки на профилактический визит будут рассматривать вдвое быстрее закона — за пять рабочих дней. Беспилотники планируют применять в 10% контрольных мероприятий, а искусственный интеллект масштабируют по опыту ветеринарии. Губернатор поручил комитету экономического развития продолжить информирование коллег и активнее вовлекать в эту работу всех, от кого зависит результат на местах.

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Ленобласть Александр Дрозденко Госэконадзор Госжилнадзор
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В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева

В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возрастов — познавательная экскурсия-квест для юных исследователей и музыкальный вечер в рамках XIX музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга».

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

21 августа в 18:00 в Усадебном доме пройдет концерт «Твои рисунки», посвященный 95-летию композитора Микаэла Таривердиева. В программе прозвучат вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой, Семена Кирсанова, Беллы Ахмадулиной, сонеты Уильяма Шекспира, а также фортепианные импровизации. Участниками вечера станут лауреаты международных конкурсов — сопрано Юлия Корпачева, баритон Иван Сизов, пианисты Ярослав Коваленко и заслуженный артист России Алексей Гориболь.

Посетить концерт можно по входным билетам в музей-заповедник. Для участия требуется предварительная регистрация.

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

22 августа в 11:00 юных посетителей приглашают на экскурсию-квест «Маленький реставратор», созданную в рамках проекта Российской ассоциации реставраторов. Дети познакомятся с историей парка, архитектурой его сооружений и особенностями реставрационных работ, а затем выполнят командные задания. В квесте смогут принять участие дети от 7 до 9 лет в сопровождении родителей. Для участия также необходима предварительная регистрация.

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Парк Монрепо Выборг Ленобласть

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