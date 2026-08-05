weather 19.1°
$

Главная / Новости / Максимальный размер больничного составляет почти 7 тысяч рублей в день

Новости Социум

Максимальный размер больничного составляет почти 7 тысяч рублей в день

В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 6 827,40 рубля за один день. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Максимальный размер больничного составляет почти 7 тысяч рублей в день - При расчете больничного учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года.
Фото: freepik.

При расчете больничного учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года. При этом размер выплаты не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц, который в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц.

Минимальная сумма пособия за один полный рабочий день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях.

Вам будет интересно
Россияне могут оформить больничный не только по болезни
У россиян есть возможность оформить больничный лист, даже если они не болеют, сообщил начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевск...
06.04.2026
1091

В Социальном фонде также напомнили, что на портале «Госуслуги» можно проверить информацию об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа.

Теги

больничный лист больничный пособие Россия Соцфонд
Для души Новости

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева

В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возрастов — познавательная экскурсия-квест для юных исследователей и музыкальный вечер в рамках XIX музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга».

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

21 августа в 18:00 в Усадебном доме пройдет концерт «Твои рисунки», посвященный 95-летию композитора Микаэла Таривердиева. В программе прозвучат вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой, Семена Кирсанова, Беллы Ахмадулиной, сонеты Уильяма Шекспира, а также фортепианные импровизации. Участниками вечера станут лауреаты международных конкурсов — сопрано Юлия Корпачева, баритон Иван Сизов, пианисты Ярослав Коваленко и заслуженный артист России Алексей Гориболь.

Посетить концерт можно по входным билетам в музей-заповедник. Для участия требуется предварительная регистрация.

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

22 августа в 11:00 юных посетителей приглашают на экскурсию-квест «Маленький реставратор», созданную в рамках проекта Российской ассоциации реставраторов. Дети познакомятся с историей парка, архитектурой его сооружений и особенностями реставрационных работ, а затем выполнят командные задания. В квесте смогут принять участие дети от 7 до 9 лет в сопровождении родителей. Для участия также необходима предварительная регистрация.

Вам будет интересно
В Выборге стартует 34-й кинофестиваль «Окно в Европу»
4 августа в Выборге стартует 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Фестиваль продлится до 9 августа. В конкурсных и внеконкурсных программа...
04.08.2026
296

Теги

Парк Монрепо Выборг Ленобласть

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться