В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 6 827,40 рубля за один день. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

При расчете больничного учитывается заработок сотрудника за два предыдущих календарных года. При этом размер выплаты не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц, который в 2026 году составляет 27 093 рубля в месяц.

Минимальная сумма пособия за один полный рабочий день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях.

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В Социальном фонде также напомнили, что на портале «Госуслуги» можно проверить информацию об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа.