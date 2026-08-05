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Новости Происшествия

Машина опрокинулась на крышу в Приозерском районе. Пострадал водитель

Мужчина в возрасте 63 лет пострадал вечером 4 августа в ДТП на 139-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу. Пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи, потребовалась госпитализация.

На месте работали сотрудники 144-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». До прибытия основного расчета автомобиль стабилизировали и отключили аккумуляторную батарею.

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22.06.2026
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Теги

Приозерский район Ленинградская область ДТП
Новости Происшествия

Молодой курьер забрал 900 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера в Петербурге

Мужчину в возрасте 20 лет задержали 4 августа около 11:00 возле дома № 2 на улице Есенина в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве с пенсионером.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратился мужчина в возрасте 90 лет. По его словам, 31 июля ему позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций.

Под предлогом декларирования денежных средств мошенники убедили пенсионера передать курьеру 900 тысяч рублей. По версии полиции, задержанный работал на аферистов и забрал у пожилого мужчины деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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05.02.2021
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