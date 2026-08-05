Мужчина в возрасте 63 лет пострадал вечером 4 августа в ДТП на 139-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу. Пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи, потребовалась госпитализация.
На месте работали сотрудники 144-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». До прибытия основного расчета автомобиль стабилизировали и отключили аккумуляторную батарею.