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В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева

В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возрастов — познавательная экскурсия-квест для юных исследователей и музыкальный вечер в рамках XIX музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга».

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

21 августа в 18:00 в Усадебном доме пройдет концерт «Твои рисунки», посвященный 95-летию композитора Микаэла Таривердиева. В программе прозвучат вокальные циклы на стихи Марины Цветаевой, Семена Кирсанова, Беллы Ахмадулиной, сонеты Уильяма Шекспира, а также фортепианные импровизации. Участниками вечера станут лауреаты международных конкурсов — сопрано Юлия Корпачева, баритон Иван Сизов, пианисты Ярослав Коваленко и заслуженный артист России Алексей Гориболь.

Посетить концерт можно по входным билетам в музей-заповедник. Для участия требуется предварительная регистрация.

В выборгском «Парке Монрепо» пройдут детский квест и концерт к юбилею Микаэла Таривердиева - В музее-заповеднике «Парк Монрепо» 21 и 22 августа состоятся культурные мероприятия для разных возра
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

22 августа в 11:00 юных посетителей приглашают на экскурсию-квест «Маленький реставратор», созданную в рамках проекта Российской ассоциации реставраторов. Дети познакомятся с историей парка, архитектурой его сооружений и особенностями реставрационных работ, а затем выполнят командные задания. В квесте смогут принять участие дети от 7 до 9 лет в сопровождении родителей. Для участия также необходима предварительная регистрация.

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Теги

Парк Монрепо Выборг Ленобласть
Новости СВО

ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одну из 28 ракет во время ночной атаки

Воздушные силы Украины сообщили, что в ходе массированной атаки в ночь на 5 августа не удалось перехватить ни одну из 28 ракет, выпущенных по Киеву и Киевской области.

По данным украинской стороны, российские войска применили 24 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400, а также четыре ракеты «Циркон»/«Оникс». Кроме того, в атаке были задействованы 115 ударных беспилотников, пишет тг-канал «База».

В свою очередь, Минобороны России заявило, что в Киеве были поражены крупнейший сортировочный комплекс «Новой почты», логистический центр «МЛП-Чайка», транспортно-логистический центр «Транс-логистик» и крупный автоматизированный склад «Эпицентра».

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05.08.2026
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Также российское военное ведомство сообщило об ударе по логистическому центру «Бровары» в Киевской области, где хранились комплектующие для беспилотников. Кроме того, южнее Одессы, на морском переходе, были поражены три сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество для ВСУ.

Теги

ракеты СВО Россия Украина ВСУ ВС РФ

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