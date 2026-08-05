Деньги на банковских счетах умершего человека входят в состав наследства и могут быть получены родственниками только после оформления соответствующих документов у нотариуса, рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

После получения официальной информации о смерти клиента банк приостанавливает операции по его счетам и картам. При этом деньги остаются на счетах, а по срочным вкладам проценты продолжают начисляться в соответствии с условиями договора.

«Законный способ получить доступ к деньгам умершего – только через оформление наследства у нотариуса. Знание ПИН-кода карты или доступ к мобильному банку не дает права распоряжаться этими средствами после смерти владельца», – подчеркивает Мария Ермилова

Данные о смерти гражданина после регистрации поступают в Федеральную налоговую службу. В течение двух рабочих дней ФНС уведомляет банки, в которых у умершего были счета, после чего расходные операции блокируются. При этом из-за банковской тайны кредитная организация не может сообщить родственникам о наличии счетов и суммах на них.

Для получения такой информации необходимо открыть наследственное дело у нотариуса. Он направит запросы в банки, соберет сведения об активах умершего и после оформления наследства выдаст документы, на основании которых наследники смогут получить деньги.