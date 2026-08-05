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Раскрыто, что происходит с деньгами на счетах после смерти владельца

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Фото: Freepik.

Деньги на банковских счетах умершего человека входят в состав наследства и могут быть получены родственниками только после оформления соответствующих документов у нотариуса, рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

После получения официальной информации о смерти клиента банк приостанавливает операции по его счетам и картам. При этом деньги остаются на счетах, а по срочным вкладам проценты продолжают начисляться в соответствии с условиями договора.

«Законный способ получить доступ к деньгам умершего – только через оформление наследства у нотариуса. Знание ПИН-кода карты или доступ к мобильному банку не дает права распоряжаться этими средствами после смерти владельца», – подчеркивает Мария Ермилова

Данные о смерти гражданина после регистрации поступают в Федеральную налоговую службу. В течение двух рабочих дней ФНС уведомляет банки, в которых у умершего были счета, после чего расходные операции блокируются. При этом из-за банковской тайны кредитная организация не может сообщить родственникам о наличии счетов и суммах на них.

Для получения такой информации необходимо открыть наследственное дело у нотариуса. Он направит запросы в банки, соберет сведения об активах умершего и после оформления наследства выдаст документы, на основании которых наследники смогут получить деньги.

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наследство Россия
Новости Социум

В Ленобласти с конца весны благоустроено 15 общественных пространств

В регионе продолжается благоустройство общественных территорий. С конца весны в регионе уже обновлены 15 пространств, среди которых сквер «Память» в Лукашах, «Аллея Славы» в Пикалёво, пляж в Плодовом и сквер «У Айболита» в Раздолье.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект уникален, но у всех одна цель — создать условия для комфортной жизни, работы и отдыха жителей.

«Это наша философия, заложенная в нацпроекте, и мы видим, что она находит огромный отклик у жителей, которые активно участвуют в выборе пространств для благоустройства и потом с удовольствием проводят время в новых местах», — подчеркнул Беляев. 

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы во всех районах и округах. Всего в этом году по всем программам регион благоустраивает 169 территорий.

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Теги

Ленобласть благоустройство Денис Беляев

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