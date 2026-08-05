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Молодой курьер забрал 900 тысяч рублей у 90-летнего пенсионера в Петербурге

Мужчину в возрасте 20 лет задержали 4 августа около 11:00 возле дома № 2 на улице Есенина в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве с пенсионером.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратился мужчина в возрасте 90 лет. По его словам, 31 июля ему позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных организаций.

Под предлогом декларирования денежных средств мошенники убедили пенсионера передать курьеру 900 тысяч рублей. По версии полиции, задержанный работал на аферистов и забрал у пожилого мужчины деньги.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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05.02.2021
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Санкт-Петербург
Новости Экономика

Средняя зарплата в Петербурге превысила 128 тысяч рублей

Рубли
Фото: Freepik.

Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге в мае 2026 года составила 128 671 рубль, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «АБН24». По сравнению с апрелем средняя зарплата выросла на 0,1%. Реальная заработная плата с учетом инфляции увеличилась на 2,4% в годовом выражении.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли – в среднем 253,3 тысячи рублей. В финансовой и страховой сфере показатель составил 200,8 тысячи рублей, в области информации и связи – более 185 тысяч, в водоснабжении и водоотведении – около 164 тысяч рублей.

В обрабатывающей промышленности средняя зарплата достигла 136,4 тысячи рублей, в торговле – 112 тысяч, в строительстве – 103,3 тысячи. В сфере образования показатель составил 80,6 тысячи рублей.

С начала лета работодатели Санкт-Петербурга разместили или обновили более 16 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Около 70% таких предложений не предполагают работу вахтовым методом. Чаще всего высокие зарплаты предлагают в строительстве, продажах, логистике и на производстве.

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23.04.2025
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Санкт-Петербург зарплата

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